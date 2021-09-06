Меркель одобрила переговоры с Талибаном

Германский канцлер Ангела Меркель выступила за старт переговоров с представителями радикалов движения Талибан, которые захватили власть почти во всем Афганистане. Об этом она сказала на пресс-конференции в Хагене, пишет Deutsche Welle.

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"Что касается Талибана, то, конечно, мы должны говорить с ними, потому что именно с ними сейчас приходится иметь дело", – аргументировала она свою позицию.

Ее поддержал и кандидат на пост канцлера ФРГ от блока ХДС/ХСС Армин Лашет, сопровождавший Меркель во время этой поездки.

Глава немецкого правительства добавила, что такой диалог нужен для того, чтобы эвакуировать из Кабула тех афганцев, которые сотрудничали в прошлые годы с немецкими организациями, и теперь боятся за свою жизнь и жизнь своих близких при талибах.

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Также, считает Меркель, переговоры с представителями террористического движения дадут шанс на продолжение поставок гуманитарной помощи в эту бедную страну. Она назвала "хорошим сигналом" то, что кабульский аэропорт возобновил полеты.

DW напомнили, что комментарий канцлера о диалоге с Талибаном последовал за публикацией в Welt am Sonntag слов их спикера Забихуллы Муджахида о том, что их движение хотело бы "установить прочные и официальные дипломатические отношения с Германией".

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее сказал, что в Афганистане отныне "новая реальность, нравится нам это или нет".

Ахмад Масуд, сын полевого командира Ахмад Шаха Масуда, призвал соотечественников присоединиться к нему в сопротивлении исламистам в Панджшерской долине. Позднее он озвучил условия для мира с Талибаном.

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Евгений Пилипенко

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