Талибы забирали паспорта. Украинцы в Афганистане просят Зеленского о спасении – видео

Граждане Украины афганского происхождения обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой об эвакуации из Кабула. Они заявляют о давлении со стороны талибов из-за наличия у них украинских паспортов. Видео опубликовал журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

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Украинские граждане афганского происхождения записали видеобращение, в котором обратились к украинским властям с просьбой спасти и забрать их из Кабула вместе с семьями.

По их словам, для Талибана они считаются чужими, так как они являются гражданами Украины. Также они сообщили о соотечественниках, которые приехали в Кабул из других городов, и по дороге их останавливали и забирали на несколько часов украинские паспорта.

Свое видеобращение к украинским властям они записали, держа в руках плакат с изображением украинского президента и текстом на украинском языке: "Уважаемый Владимир Зеленский, спасите жизни нам и нашим семьям. Слава Украине! Героям слава".

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Оксана Житнюк

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