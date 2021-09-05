Талибы забирали паспорта. Украинцы в Афганистане просят Зеленского о спасении – видео
Граждане Украины афганского происхождения обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой об эвакуации из Кабула. Они заявляют о давлении со стороны талибов из-за наличия у них украинских паспортов. Видео опубликовал журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.
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Украинские граждане афганского происхождения записали видеобращение, в котором обратились к украинским властям с просьбой спасти и забрать их из Кабула вместе с семьями.
По их словам, для Талибана они считаются чужими, так как они являются гражданами Украины. Также они сообщили о соотечественниках, которые приехали в Кабул из других городов, и по дороге их останавливали и забирали на несколько часов украинские паспорта.
Свое видеобращение к украинским властям они записали, держа в руках плакат с изображением украинского президента и текстом на украинском языке: "Уважаемый Владимир Зеленский, спасите жизни нам и нашим семьям. Слава Украине! Героям слава".
- В середине августа Талибан захватил почти весь Афганистан, в том числе столицу Кабул. Западные страны начали эвакуировать через аэропорт Кабула своих граждан и сотрудничавших с ними афганцев.
- 25 августа Талибан заявил, что перекрыл дороги в аэропорт для афганцев, чтобы из страны не вывозили медиков, инженеров и прочих специалистов. На следующий день возле аэропорта Кабула произошел теракт, погибли более 170 человек, в том числе американские военные. Ответственность за взрыв взяла на себя международная террористическая организация Исламское государство.
- 28 августа в Киев прилетели три самолета, которые эвакуировали из Афганистана более 360 человек. Всего Украина эвакуировала из Афганистана более 700 человек, что является одним из лучших показателей среди европейских стран.
- Во время визита украинской делегации в США глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что в Афганистане просят об эвакуации еще около 200 украинцев, но "цифра плавает". При этом несколькими днями ранее глава ОП Андрей Ермак сказал, что "всех украинских граждан, которые заявили о желании выехать из Афганистана, уже эвакуировали".
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