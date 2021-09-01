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Об эвакуации из Афганистана просят еще около 200 украинцев, но цифра плавает – Кулеба

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01.09.2021, 10:21
Об эвакуации из Афганистана просят еще около 200 украинцев, но цифра плавает – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот из видео ICTV/YouTube)

В Афганистане просят об эвакуации еще около 200 украинцев, но "цифра плавает". Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в комментарии hromadske во время рабочего визита украинской делегации в США.

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Глава МИД сообщил, что по состоянию на 31 августа еще около 200 украинцев просят эвакуировать их из Афганистана. Еще четыре страны обратились к Украине с просьбой о помощи в эвакуации своих граждан.

При этом Кулеба уточнил, что ситуация с количеством желающих эвакуироваться постоянно меняется, так как кто-то "две недели о себе не заявлял, а потом заявил", а кто-то "заявил, а затем полетел на другом самолете, потому что появилась такая возможность".

По словам Кулебы, "цифра плавает, но никто не будет брошен на произвол судьбы".

У министра спросили, может ли помощь Украины другим странам в эвакуации их граждан использоваться как геополитическое преимущество. Кулеба ответил: "Не надо торговать человеческим горем и пытаться продавать его и превращать в маркетинг. Мы не занимаемся саморекламой, мы просто делаем свое дело".

Как сообщала пресс-служба Офиса президента, 28 августа, в день прибытия очередного самолета с эвакуированными, глава ОП Андрей Ермак сказал, что "всех украинских граждан, которые заявили о желании выехать из Афганистана, уже эвакуировали". При этом он уточнил, что "могут быть люди, которые находятся в других местах Афганистана", и эвакуация продолжится в случае их обращения.

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Оксана Житнюк
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эвакуация Афганистан Кабул дмитрий кулеба
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