Об эвакуации из Афганистана просят еще около 200 украинцев, но цифра плавает – Кулеба
В Афганистане просят об эвакуации еще около 200 украинцев, но "цифра плавает". Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в комментарии hromadske во время рабочего визита украинской делегации в США.
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Глава МИД сообщил, что по состоянию на 31 августа еще около 200 украинцев просят эвакуировать их из Афганистана. Еще четыре страны обратились к Украине с просьбой о помощи в эвакуации своих граждан.
При этом Кулеба уточнил, что ситуация с количеством желающих эвакуироваться постоянно меняется, так как кто-то "две недели о себе не заявлял, а потом заявил", а кто-то "заявил, а затем полетел на другом самолете, потому что появилась такая возможность".
По словам Кулебы, "цифра плавает, но никто не будет брошен на произвол судьбы".
У министра спросили, может ли помощь Украины другим странам в эвакуации их граждан использоваться как геополитическое преимущество. Кулеба ответил: "Не надо торговать человеческим горем и пытаться продавать его и превращать в маркетинг. Мы не занимаемся саморекламой, мы просто делаем свое дело".
Как сообщала пресс-служба Офиса президента, 28 августа, в день прибытия очередного самолета с эвакуированными, глава ОП Андрей Ермак сказал, что "всех украинских граждан, которые заявили о желании выехать из Афганистана, уже эвакуировали". При этом он уточнил, что "могут быть люди, которые находятся в других местах Афганистана", и эвакуация продолжится в случае их обращения.
- В середине августа радикальное исламистское движение Талибан захватило почти весь Афганистан, в том числе столицу Кабул. Западные страны начали эвакуировать через аэропорт Кабула своих граждан и сотрудничавших с ними афганцев.
- 25 августа Талибан заявил, что перекрыл дороги в аэропорт для афганцев, чтобы из страны не вывозили медиков, инженеров и прочих специалистов.
- 26 августа возле аэропорта Кабула произошел теракт, погибли более 170 человек, в том числе американские военные. Ответственность за взрыв взяла на себя международная террористическая организация Исламское государство.
- 28 августа в Киев прилетели три самолета, которые эвакуировали из Афганистана более 360 человек. Всего Украина эвакуировала из Афганистана более 700 человек, что является одним из лучших показателей среди европейских стран.
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