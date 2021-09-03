Талибы накрывают бойцов Панджшера артиллерией: бои в Афганистане усиливаются – Al Jazeera
Войска Талибана усилили артиллерийские обстрелы "мятежной" в отношении нового исламистского режима Панджшерской долины. Об этом пишет со ссылкой на данные своего репортера Al Jazeera.
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По сообщению Чарльза Стратфорда, у Голбахара – "ворот" и единственного входа в Панджшерскую долину – утром 3 сентября боевые действия усилились, что "вызвало страх среди мирных жителей в этом районе".
"Когда мы приехали, было много дыма, по городу била артиллерия", – рассказал сотрудник ближневосточного агентства.
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Бывший телеведущий TOLO News Муслим Ширзад пишет с утра, что "массированные атаки талибов прошлой ночью с целью захвата долины не увенчались успехом, столкновения у Панджшера продолжаются".
По его данным, Талибан отключил долине телекоммуникационные услуги.
- Ахмад Масуд, сын легендарного полевого командира Ахмад Шаха Масуда, призвал соотечественников присоединиться к нему в сопротивлении исламистам в Панджшерской долине.
- Позднее он озвучил условия для мира с Талибаном.
- 2 сентября сопротивление заявило о гибели 350 талибов за четыре дня, а талибы – о занятии 11 КПП в Панджшере.
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