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Талибы накрывают бойцов Панджшера артиллерией: бои в Афганистане усиливаются – Al Jazeera

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2021, 09:20
Талибы накрывают бойцов Панджшера артиллерией: бои в Афганистане усиливаются – Al Jazeera - Фото
Бои в Панджшире (Фото: twitter.com/alibomaye)

Войска Талибана усилили артиллерийские обстрелы "мятежной" в отношении нового исламистского режима Панджшерской долины. Об этом пишет со ссылкой на данные своего репортера Al Jazeera.

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По сообщению Чарльза Стратфорда, у Голбахара – "ворот" и единственного входа в Панджшерскую долину – утром 3 сентября боевые действия усилились, что "вызвало страх среди мирных жителей в этом районе".

"Когда мы приехали, было много дыма, по городу била артиллерия", – рассказал сотрудник ближневосточного агентства.

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Бывший телеведущий TOLO News Муслим Ширзад пишет с утра, что "массированные атаки талибов прошлой ночью с целью захвата долины не увенчались успехом, столкновения у Панджшера продолжаются".

По его данным, Талибан отключил долине телекоммуникационные услуги.

СПРАВКА. 15 августа 2021-го талибы без боя взяли столицу Афганистана и провозгласили конец войны. Посмотрите на них в парламенте и в президентском дворце. Вашингтон признал: "значительная" часть их военной техники попала к талибам. Президент Гани сбежал за рубеж, часть войск также, часть осталась на севере и собирается воевать. Тысячи афганцев, пытаясь бежать, заполнили аэропорт Кабула, цеплялись за самолеты ВВС США на взлете и разбивались. Читайте наш разбор, почему Афганистан так быстро пал и как это изменит политику США.
  • Ахмад Масуд, сын легендарного полевого командира Ахмад Шаха Масуда, призвал соотечественников присоединиться к нему в сопротивлении исламистам в Панджшерской долине.

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Евгений Пилипенко
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Афганистан талибан исламисты Ахмад Масуд Панджшерское сопротивление
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