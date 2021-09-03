Талибы накрывают бойцов Панджшера артиллерией: бои в Афганистане усиливаются – Al Jazeera

Войска Талибана усилили артиллерийские обстрелы "мятежной" в отношении нового исламистского режима Панджшерской долины. Об этом пишет со ссылкой на данные своего репортера Al Jazeera.

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По сообщению Чарльза Стратфорда, у Голбахара – "ворот" и единственного входа в Панджшерскую долину – утром 3 сентября боевые действия усилились, что "вызвало страх среди мирных жителей в этом районе".

"Когда мы приехали, было много дыма, по городу била артиллерия", – рассказал сотрудник ближневосточного агентства.

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Бывший телеведущий TOLO News Муслим Ширзад пишет с утра, что "массированные атаки талибов прошлой ночью с целью захвата долины не увенчались успехом, столкновения у Панджшера продолжаются".

По его данным, Талибан отключил долине телекоммуникационные услуги.

Ахмад Масуд, сын легендарного полевого командира Ахмад Шаха Масуда, призвал соотечественников присоединиться к нему в сопротивлении исламистам в Панджшерской долине.

Позднее он озвучил условия для мира с Талибаном.

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Евгений Пилипенко

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