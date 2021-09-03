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США не помогут военной силой сопротивлению против талибов – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2021, 07:32
США не помогут военной силой сопротивлению против талибов – Пентагон - Фото
Джон Кирби (фото - ЕРА)

США не будут оказывать военную поддержку силам, которые ведут вооруженную борьбу против талибов в Афганистане. Об этом вчера, 2 сентября, заявил на брифинге спикер министерства обороны США Джон Кирби.

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На вопрос, означают ли его слова об окончании военной миссии США в Афганистане, что США не собираются поддерживать группу сопротивления в Панджшере, например, авиаударами по талибам, Кирби ответил: "Военная миссия США в Афганистане завершена".

  • В феврале 2020 года в Дохе талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана. В ноябре США начали поэтапный вывод войск из Афганистана, который должен завершиться к концу августа. После этого Талибан начал активное наступление на правительственные войска и к августу захватил почти всю страну.
  • 15 августа 2021 года талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и провозгласили, что "война окончена".
  • 16 августа Ахмад Масуд, сын легендарного военного командира Ахмад Шаха Масуда, призвал соотечественников присоединиться к нему в сопротивлении Талибану в Панджшере.
  • 1 сентября стало известно, что в трех провинциях Афганистана идут бои между талибами и сопротивлением.
  • Вчера сопротивление заявило о гибели 350 талибов за четыре дня, а талибы – о занятии 11 КПП в Панджшере.
Денис Юдин
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пентагон Афганистан талибан талибы джон кирби Панджшерское сопротивление
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