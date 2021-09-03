США не помогут военной силой сопротивлению против талибов – Пентагон

США не будут оказывать военную поддержку силам, которые ведут вооруженную борьбу против талибов в Афганистане. Об этом вчера, 2 сентября, заявил на брифинге спикер министерства обороны США Джон Кирби.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На вопрос, означают ли его слова об окончании военной миссии США в Афганистане, что США не собираются поддерживать группу сопротивления в Панджшере, например, авиаударами по талибам, Кирби ответил: "Военная миссия США в Афганистане завершена".

В феврале 2020 года в Дохе талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана. В ноябре США начали поэтапный вывод войск из Афганистана, который должен завершиться к концу августа. После этого Талибан начал активное наступление на правительственные войска и к августу захватил почти всю страну.

15 августа 2021 года талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и провозгласили, что "война окончена".

16 августа Ахмад Масуд, сын легендарного военного командира Ахмад Шаха Масуда, призвал соотечественников присоединиться к нему в сопротивлении Талибану в Панджшере.

1 сентября стало известно, что в трех провинциях Афганистана идут бои между талибами и сопротивлением.

Вчера сопротивление заявило о гибели 350 талибов за четыре дня, а талибы – о занятии 11 КПП в Панджшере.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.