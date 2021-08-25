Лидер сопротивления в Афганистане озвучил условия для мира с Талибаном

Один из лидеров афганского сопротивления Ахмад Масуд заявил, что они пойдут на мир с Талибаном, захватившим власть везде в стране, кроме "мятежной" Панджшерской долины, если те обязуются двигаться в сторону цивилизованности. Об этом он заявил в интервью Paris Match.

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По словам Масуда, даже в разгар войны можно и нужно говорить с врагами – но не капитулировать. Он говорит, что "я миролюбивый человек и хочу добра своему народу".

"Представьте себе, что Талибан начинает уважать права женщин, права меньшинств, демократию, принципы открытого общества и так далее. Почему бы не попытаться сказать им, что эти принципы принесут пользу всем афганцам, включая их самих?", – пояснил он свою позицию.

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Лидер сопротивления подчеркнул, что в Панджшере не примут "навязанный мир, единственной заслугой которого было бы установление стабильности".

"Свобода и права человека – бесценные блага. Их нельзя променять на стабильность в тюрьме", – отметил он.

Бывший вице-президент Амрулла Салех и Масуд, сын бывшего командира моджахедов Ахмада Шаха Масуда, противостоявшего советским войскам и затем талибам, пообещали оказывать сопротивление Талибану. Масуд-младший учился в Лондоне.

В первую неделю после захвата талибами власти в стране повстанцы из Панджшерской долины добились первых успехов.

По данным ООН, талибы расстреливают бывших силовиков и гражданских.

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Евгений Пилипенко

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