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Лидер сопротивления в Афганистане озвучил условия для мира с Талибаном

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2021, 14:59
Лидер сопротивления в Афганистане озвучил условия для мира с Талибаном - Фото
Ахмад Масуд (фото - ЕРА)

Один из лидеров афганского сопротивления Ахмад Масуд заявил, что они пойдут на мир с Талибаном, захватившим власть везде в стране, кроме "мятежной" Панджшерской долины, если те обязуются двигаться в сторону цивилизованности. Об этом он заявил в интервью Paris Match.

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По словам Масуда, даже в разгар войны можно и нужно говорить с врагами – но не капитулировать. Он говорит, что "я миролюбивый человек и хочу добра своему народу".

"Представьте себе, что Талибан начинает уважать права женщин, права меньшинств, демократию, принципы открытого общества и так далее. Почему бы не попытаться сказать им, что эти принципы принесут пользу всем афганцам, включая их самих?", – пояснил он свою позицию.

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Лидер сопротивления подчеркнул, что в Панджшере не примут "навязанный мир, единственной заслугой которого было бы установление стабильности".

"Свобода и права человека – бесценные блага. Их нельзя променять на стабильность в тюрьме", – отметил он.

СПРАВКА. 15 августа 2021-го талибы без боя взяли столицу Афганистана и провозгласили конец войны. Посмотрите на них в парламенте и в президентском дворце. Вашингтон признал: "значительная" часть их военной техники попала к талибам. Президент Гани сбежал за рубеж, часть войск также, часть осталась на севере и собирается воевать. Тысячи афганцев, пытаясь бежать, заполнили аэропорт Кабула, цеплялись за самолеты ВВС США на взлете и разбивались. Читайте наш разбор, почему Афганистан так быстро пал и как это изменит политику США.

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Евгений Пилипенко
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права человека свобода Афганистан талибан Ахмад Масуд Панджшерское сопротивление
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