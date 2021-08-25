"Наши бойцы – щит от варварства". Лидер уцелевшей афганской провинции цитирует Черчилля

Ахмад Масуд, сын "Панджшерского льва" – полевого командира Ахмада Шаха Масуда, известного борьбой с войсками СССР в 1980-х и затем с Талибаном в 1990-х, рассказал, что "нет и речи о прекращении сопротивления" талибам, хотя те "грозны и захватили запасы оружия США". Об этом он заявил Paris Match.

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Сообщения в СМИ о том, что он не военачальник, у него мало шансов на успех и он готов сложить оружие, лидер повстанцев назвал дезинформацией и фейками.

"Я настроен более решительно, чем когда-либо. Лучше умру, чем сдамся. Нет пути назад. "Сдаться" – такого слова нет в моем словаре. К нам присоединяются тысячи человек: активисты, интеллектуалы, политики, офицеры афганской армии, бывшие бойцы спецназа", – заявил он.

Масуд добавил, что "сделает все, чтобы показать себя достойным примера отца, его решимости и его тихого мужества".

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Он сообщил, что накануне сдачи Кабула просил вооружения у тогдашней власти для отпора талибам: "Я получил отказ. А это оружие, артиллерия, вертолеты, танки американского производства теперь – в руках талибов".

Масуд призвал другие страны помогать Панджшерскому сопротивлению, потому что "наши бойцы – щит от варварства, не только для афганского народа, для всех свободных граждан мира", но их ресурсы ограничены в замкнутом ущелье.

Он рассказал интервьюеру, что читал "Воспоминания" Уинстона Черчилля, премьера Британии во Второй мировой войне, и как "одновременно с де Голлем он обратился к своему народу: "Мне нечего предложить вам, кроме крови и слез; мы никогда не сдадимся".

"Я еще не знаю, что уготовила нам наша борьба, и не смею сравнивать себя с этими великолепными примерами. Но уверяю вас, что они присутствуют во мне и вызывают у меня величайшее уважение", – подытожил лидер афганских повстанцев.

Евгений Пилипенко

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