США перекрыли талибам доступ к счетам афганского правительства – WSJ
В попытке не допустить попадания сотен миллионов и даже миллиардов долларов в руки исламистов Талибана, который захватил власть в Афганистане, США заблокировали им доступ к счетам теперь уже бывшего правительства страны. Об этом пишет со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.
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Речь идет о счетах, управляемых Федеральной резервной системой США и другими американскими банками.
Также Вашингтон работает над тем, чтобы предотвратить доступ Талибана к резервам Международного валютного фонда почти на $500 млн.
Неназванный сотрудник администрации президента Джо Байдена заявил, что любые активы центрального банка, которые правительство Афганистана имело в США, "не будут предоставлены талибам".
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По словам бежавшего от талибов главы центробанка Афганистана Аджмала Ахмади, это большая часть из ~$9 млрд. Теперь, после блокировки доступа, талибам доступны не более 0,1% от их объема, добавил чиновник.
Помимо этого, за несколько дней до захвата Кабула Минфин США экстренно прекратил поставки в страну наличных долларов. По данным WSJ, новая партия валюты уже была готова к отправке, но ее придержали.
- Вчера Германия объявила, что больше не будет выделять деньги Афганистану.
- Одобрение Байдена впервые упало ниже 50% на фоне падения Кабула, судя по опросу Reuters.
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