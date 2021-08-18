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США перекрыли талибам доступ к счетам афганского правительства – WSJ

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2021, 10:38
США перекрыли талибам доступ к счетам афганского правительства – WSJ - Фото
Здание ФРС США (фото - пресс-служба ведомства)

В попытке не допустить попадания сотен миллионов и даже миллиардов долларов в руки исламистов Талибана, который захватил власть в Афганистане, США заблокировали им доступ к счетам теперь уже бывшего правительства страны. Об этом пишет со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

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Речь идет о счетах, управляемых Федеральной резервной системой США и другими американскими банками.

Также Вашингтон работает над тем, чтобы предотвратить доступ Талибана к резервам Международного валютного фонда почти на $500 млн.

Неназванный сотрудник администрации президента Джо Байдена заявил, что любые активы центрального банка, которые правительство Афганистана имело в США, "не будут предоставлены талибам".

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По словам бежавшего от талибов главы центробанка Афганистана Аджмала Ахмади, это большая часть из ~$9 млрд. Теперь, после блокировки доступа, талибам доступны не более 0,1% от их объема, добавил чиновник.

СПРАВКА. 15 августа 2021-го талибы без боя взяли столицу Афганистана и провозгласили конец войны. Посмотрите на них в парламенте и в президентском дворце. Вашингтон признал: "значительная" часть их военной техники попала к талибам. Президент Гани сбежал за рубеж, часть войск также, часть осталась на севере и собирается воевать. Тысячи афганцев, пытаясь бежать, заполнили аэропорт Кабула, цеплялись за самолеты ВВС США на взлете и разбивались. Читайте наш разбор, почему Афганистан так быстро пал и как это изменит политику США.

Помимо этого, за несколько дней до захвата Кабула Минфин США экстренно прекратил поставки в страну наличных долларов. По данным WSJ, новая партия валюты уже была готова к отправке, но ее придержали.

Смотрите также: Кадры дня. Сотни беженцев на палубе "летающего грузовика" ВВС США, спутниковые фото Кабула 

Евгений Пилипенко
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финансы МВФ банковская система Афганистан ФРС талибан блокировка
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