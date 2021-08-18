Одобрение Байдена впервые упало ниже 50% на фоне падения Кабула – опрос Reuters

Одобрение работы президента США Джо Байдена снизилось до 46% на фоне падения Кабула. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные совместного опроса Reuters/Ipsos.

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Журналисты отмечают, что одобрение Байдена в понедельник, 16 августа, упало до самого низкого уровня со вступления в должность в январе 2021 года. Падение по сравнению с прошлой пятницей, когда проводился аналогичный опрос, составило 7%, с 53% до 46%.

В то же время, большинство как республиканцев, так и демократов заявили, что хаос, возникший в Афганистане, является признаком, что США должны были уйти.

Отдельный опрос Ipsos, также проведенный в понедельник, показал, что менее половины американцев одобряют то, как Байден руководил военными и дипломатическими усилиями США в Афганистане.

Отправку дополнительных сил в Афганистан для обеспечения безопасности до завершения вывода войск поддержали 75% американцев, примерно столько же поддержали эвакуацию афганцев, помогавших США.

15 августа 2021 года талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена". И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.

Афганский президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны.

16 августа Ахмад Масуд, сын легендарного военного командира, известного как Панджшерский лев, призвал соотечественников присоединиться к нему в сопротивлении Талибану.

Вчера, 17 августа вице-президент Амрулла Салех заявил, что он не покидал страну, в данный момент является законным президентом Афганистана и призвал граждан присоединяться к сопротивлению талибам.

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Денис Юдин

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