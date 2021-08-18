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Одобрение Байдена впервые упало ниже 50% на фоне падения Кабула – опрос Reuters

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18.08.2021, 09:03
Одобрение Байдена впервые упало ниже 50% на фоне падения Кабула – опрос Reuters - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Одобрение работы президента США Джо Байдена снизилось до 46% на фоне падения Кабула. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные совместного опроса Reuters/Ipsos.

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Журналисты отмечают, что одобрение Байдена в понедельник, 16 августа, упало до самого низкого уровня со вступления в должность в январе 2021 года. Падение по сравнению с прошлой пятницей, когда проводился аналогичный опрос, составило 7%, с 53% до 46%.

В то же время, большинство как республиканцев, так и демократов заявили, что хаос, возникший в Афганистане, является признаком, что США должны были уйти.

Отдельный опрос Ipsos, также проведенный в понедельник, показал, что менее половины американцев одобряют то, как Байден руководил военными и дипломатическими усилиями США в Афганистане.

Отправку дополнительных сил в Афганистан для обеспечения безопасности до завершения вывода войск поддержали 75% американцев, примерно столько же поддержали эвакуацию афганцев, помогавших США.

  • 16 августа Ахмад Масуд, сын легендарного военного командира, известного как Панджшерский лев, призвал соотечественников присоединиться к нему в сопротивлении Талибану.
  • Вчера, 17 августа вице-президент Амрулла Салех заявил, что он не покидал страну, в данный момент является законным президентом Афганистана и призвал граждан присоединяться к сопротивлению талибам.

Читайте также: "Колоссальный удар". Почему Афганистан так быстро пал и как это изменит политику США

Денис Юдин
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Афганистан опрос джо байден
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