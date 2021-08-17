Из-за Талибана. Германия больше не будет выделять деньги Афганистану

Власти Германии прекращают выделять экономическую помощь в развитии Афганистана после захвата страны боевиками Талибана. Об этом пишет Rheinische Post.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Сообщается, что все немецкие организации, отвечающие за международную помощь стране, покинули Афганистан.

Как пишет tagesschau, власти Германии выделяли официальному Кабулу больше всего денег среди стран-получателей немецкой помощи в целях развития. Кроме того, в Афганистан поступали средства на гуманитарную помощь или обучение полиции. Журналисты пишут, что в этом году Германия пообещала властям Афганистана в общей сложности 430 миллионов евро.

Читайте также: Террористы пытаются извлечь выгоду из нестабильности в Афганистане – Макрон

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.