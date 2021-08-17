Из-за Талибана. Германия больше не будет выделять деньги Афганистану
Власти Германии прекращают выделять экономическую помощь в развитии Афганистана после захвата страны боевиками Талибана. Об этом пишет Rheinische Post.
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Сообщается, что все немецкие организации, отвечающие за международную помощь стране, покинули Афганистан.
Как пишет tagesschau, власти Германии выделяли официальному Кабулу больше всего денег среди стран-получателей немецкой помощи в целях развития. Кроме того, в Афганистан поступали средства на гуманитарную помощь или обучение полиции. Журналисты пишут, что в этом году Германия пообещала властям Афганистана в общей сложности 430 миллионов евро.
- 15 августа талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена". И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.
- Афганский президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны, возможно, в Узбекистан.
- Германия и ЕС поставили ультиматум Талибану: они прекратят финансовую поддержку Афганистана, если талибы захватят власть в стране и установят там шариатское право. Президент США Джо Байден не жалеет о выводе американских войск.
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