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Из-за Талибана. Германия больше не будет выделять деньги Афганистану

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2021, 13:23
Из-за Талибана. Германия больше не будет выделять деньги Афганистану - Фото
Война в Афганистане (фото - ЕРА)

Власти Германии прекращают выделять экономическую помощь в развитии Афганистана после захвата страны боевиками Талибана. Об этом пишет Rheinische Post

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Сообщается, что все немецкие организации, отвечающие за международную помощь стране, покинули Афганистан.

Как пишет tagesschau, власти Германии выделяли официальному Кабулу больше всего денег среди стран-получателей немецкой помощи в целях развития. Кроме того, в Афганистан поступали средства на гуманитарную помощь или обучение полиции. Журналисты пишут, что в этом году Германия пообещала властям Афганистана в общей сложности 430 миллионов евро.

Читайте также: Террористы пытаются извлечь выгоду из нестабильности в Афганистане – Макрон

Станислав Стороженко
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Германия Афганистан талибан
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