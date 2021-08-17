Макрон: Террористы пытаются извлечь выгоду из нестабильности в Афганистане
Афганистан не должен снова стать убежищем для террористов после захвата большей части страны радикальным исламистским движением Талибан. Террористы пытаются извлечь выгоду из нестабильности в стране, заявил в обращении к нации президент Франции Эмманюэль Макрон, передает France 24.
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"Наши действия будут прежде всего направлены на активную борьбу с исламистским терроризмом во всех его формах. Террористические группировки присутствуют в Афганистане и стремятся извлечь выгоду из нестабильности", – сказал он.
Макрон заявил, что после захвата талибами Афганистан "не должен стать убежищем для терроризма", каким он был до интервенции под руководством США двадцать лет назад. "Это ключ к международной безопасности и миру...мы сделаем все, чтобы Россия, США и Европа эффективно сотрудничали, поскольку наши интересы совпадают", – добавил президент Франции.
Макрон призвал Совет безопасности ООН дать разумный и единый ответ на события в Афганистане. Он также сказал, что разговаривал с премьером Великобритании Борисом Джонсоном. По его словам, "совместные инициативы" будут согласованы в ближайшие часы.
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Он добавил, что ЕС выступит с инициативой по пресечению потоков нелегальной миграции, которые могут хлынуть из Афганистана. При этом Франция будет продолжать выполнять "свой долг по защите тех, кто находится под наибольшей угрозой в Афганистане".
По его словам, 800 афганцев (переводчики, повара и прочий персонал, помогавший Франции) уже были доставлены на территорию Франции. Еще десяткам будет оказана помощь в выезде. Он отметил, что два военно-транспортных самолета со спецназом должны были прибыть в Кабул в ближайшие часы, передает RFI.
Макрон также сказал, что Франция готова помочь активистам, артистам и журналистам, которые рискуют стать жертвами преследований.
"Мы поможем им, поскольку для Франции большая честь быть бок о бок с теми, кто разделяет наши ценности… Афганские женщины имеют право жить в условиях свободы и достоинства… Мы очень ясно скажем тем, кто выбирает войну, мракобесие и слепое насилие, что они выбрали изоляцию", – добавил он.
- 15 августа талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена". И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.
- Афганский президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны, возможно, в Узбекистан.
- Утром 16 августа тысячи мирных афганских жителей, пытаясь бежать из страны, заполнили аэропорт Кабула. Некоторые из афганцев цеплялись за военно-транспортный самолет США, когда он рулил на взлетно-посадочной полосе. Также были сообщения о нескольких людях, которые пытались улететь снаружи самолета и погибли при падении на взлете.
- В Совбезе ООН призвали к немедленному прекращению насилия в Афганистане и переговорам по формированию нового правительства с участием женщин.
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