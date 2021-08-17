UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Макрон: Террористы пытаются извлечь выгоду из нестабильности в Афганистане

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2021, 06:49
Макрон: Террористы пытаются извлечь выгоду из нестабильности в Афганистане - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA-EFE/STEPHANE DE SAKUTIN)

Афганистан не должен снова стать убежищем для террористов после захвата большей части страны радикальным исламистским движением Талибан. Террористы пытаются извлечь выгоду из нестабильности в стране, заявил в обращении к нации президент Франции Эмманюэль Макрон, передает France 24.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Наши действия будут прежде всего направлены на активную борьбу с исламистским терроризмом во всех его формах. Террористические группировки присутствуют в Афганистане и стремятся извлечь выгоду из нестабильности", – сказал он.

Макрон заявил, что после захвата талибами Афганистан "не должен стать убежищем для терроризма", каким он был до интервенции под руководством США двадцать лет назад. "Это ключ к международной безопасности и миру...мы сделаем все, чтобы Россия, США и Европа эффективно сотрудничали, поскольку наши интересы совпадают", – добавил президент Франции.

Макрон призвал Совет безопасности ООН дать разумный и единый ответ на события в Афганистане. Он также сказал, что разговаривал с премьером Великобритании Борисом Джонсоном. По его словам, "совместные инициативы" будут согласованы в ближайшие часы.

Читайте также: Американцы не должны гибнуть на войне, когда сами афганцы не хотят воевать – Байден

Он добавил, что ЕС выступит с инициативой по пресечению потоков нелегальной миграции, которые могут хлынуть из Афганистана. При этом Франция будет продолжать выполнять "свой долг по защите тех, кто находится под наибольшей угрозой в Афганистане".

По его словам, 800 афганцев (переводчики, повара и прочий персонал, помогавший Франции) уже были доставлены на территорию Франции. Еще десяткам будет оказана помощь в выезде. Он отметил, что два военно-транспортных самолета со спецназом должны были прибыть в Кабул в ближайшие часы, передает RFI.

Макрон также сказал, что Франция готова помочь активистам, артистам и журналистам, которые рискуют стать жертвами преследований.

"Мы поможем им, поскольку для Франции большая честь быть бок о бок с теми, кто разделяет наши ценности… Афганские женщины имеют право жить в условиях свободы и достоинства… Мы очень ясно скажем тем, кто выбирает войну, мракобесие и слепое насилие, что они выбрали изоляцию", – добавил он.

Читайте также: Меркель признала, что миссия в Афганистане оказалась не такой успешной, как предполагалось

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Афганистан терроризм талибан эмманюель макрон
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 