Меркель признала, что миссия в Афганистане оказалась не такой успешной, как предполагалось

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала захват Талибаном власти в Афганистане "чрезвычайно горьким, драматическим и ужасающим" событием. Об этом она сказала в своем заявлении СМИ, сообщает DW.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Это ужасное событие для миллионов афганцев, которые хотят жить в более либеральном обществе", – сказала Меркель.

Она почтила память 59 немецких солдат, погибших в Афганистане, а также раненых.

"Я думаю о боли семей солдат, погибших в боях. Теперь все кажется таким безнадежным", – сказала канцлер.

Меркель заявила, что миссия оказалась не такой успешной, как предполагалось.

Канцлер также сообщила, что Германия предложит поддержку и убежище, особенно тем афганцам, которые помогали немецким военным. По ее словам, хаос в Кабуле делает операцию "чрезвычайно сложной".

Меркель заявила, что помощь также будет предоставлена соседним странам, таким как Пакистан, куда, как ожидается, прибудет много беженцев.

Ранее лидер партии ХДС Армин Лашет пошел еще дальше, назвав всю операцию в Афганистане провалом, а вывод войск – "крупнейшим поражением НАТО с момента его основания".

Вчера, 15 августа, талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена".

И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.

Афганский президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны, возможно, в Узбекистан.

Талибы сначала заявили, что не собираются формировать коалиционное правительство, затем уточнили, что туда войдут афганцы не из их движения.

Сегодня утром тысячи мирных афганских жителей, пытаясь бежать из страны, заполнили аэропорт Кабула. Некоторые из афганцев цеплялись за военно-транспортный самолет США, когда он рулил на взлетно-посадочной полосе. Также были сообщения о нескольких людях, которые пытались улететь снаружи самолета и погибли при падении на взлете.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.