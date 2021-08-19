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Самолеты, гаубицы, винтовки. Талибан захватил много американского оружия, США обеспокоены

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19.08.2021, 21:05
Самолеты, гаубицы, винтовки. Талибан захватил много американского оружия, США обеспокоены - Фото
Боевик Талибана (Фото: EPA-EFE/STRINGER)

Боевики Талибана во время наступательной операции в Афганистане захватили много оружия, произведенного в США. Речь идет о самолетах, вертолетах, разведывательных дронах, бронетранспортерах, артиллерии, винтовках, приборах ночного видения. Об этом сообщает Reuters.

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В США опасаются, что это оружие может быть использовано для убийства мирных жителей, или его получат другие воинствующие группировки, такие как Исламское государство, или его передадут Китаю и России.

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена этим и рассматривает возможность нанесения авиаударов по наиболее крупному оборудованию.

Но пока не закончена эвакуация людей из Афганистана, США опасаются вызвать гнев талибов.

По предварительным оценкам разведки, талибы контролируют более 2000 бронетранспортеров, включая Humvees, до 40 самолетов, в том числе UH-60 Black Hawks, разведывательные ударные вертолеты и военные дроны ScanEagle.

С 2002 по 2017 год США предоставили афганским военным вооружения на сумму около $28 млрд, в том числе 208 самолетов.

Часть этих самолетов афганские пилоты использовали для бегства в Узбекистан (около 50-ти), часть находится в США на техобслуживании.

Военные США полагают, что талибы не смогут эффективно использовать захваченные самолеты, поскольку они требуют частого технического обслуживания, и на многих из них сложно летать без серьезной подготовки.

Большую обеспокоенность вызывают простое в использовании оружие и снаряжение, например, приборы ночного видения.

С 2003 года США предоставили афганским силам не менее 600 000 единиц пехотного оружия, включая штурмовые винтовки M16, 162 000 единиц оборудования связи и 16 000 приборов ночного видения.

"Возможность воевать в ночное время действительно меняет правила игры", – сказал журналистам собеседник в Конгрессе.

По мнению военных США, стрелковое оружие, захваченное боевиками, такое как пулеметы, минометы, а также артиллерийские орудия, в том числе гаубицы, может дать Талибану преимущество против любого сопротивления, которое может появиться в исторических опорных пунктах антиталибов, таких как Панджшерская долина.

Что касается передачи образцов оружия Китаю или России, то большинство экспертов США считают, что эти страны уже их имеют. Кроме того в большинстве поставлявшегося в Афганистан оружия не использовались секретные технологии.

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Наталия Медведева
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Афганистан талибан
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