Байден не верит, что Талибан изменился, и не исключает - Аль-Каида может вернуться быстрее
Президент США Джо Байден не верит, что радикальное исламистское движение Талибан, которое вновь захватило власть в Афганистане, изменилось с 2001 года, когда в страну вошли войска коалиции во главе с США в ответ на теракты 11 сентября. Об этом он сказал в интервью ABC.
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Интервьюер спросил у Байдена, что происходит в Агфанистане и верит ли он, что Талибан изменился.
"Нет. Я думаю, они переживают экзистенциальный кризис из-за вопроса, хотят ли они, чтобы международное сообщество признало их законным правительством. Я не уверен, что они этого хотят", – сказал Байден.
Однако, как считает президент США, талибов волнует, будет ли у них еда, деньги, смогут ли они сплотить народ.
Журналист отметил, что по оценкам разведки, международная террористическая организация Аль-Каида может вернуться через 1,5-2 года после вывода войск США из Афганистана. Он спросил, может ли это произойти быстрее.
"Это может быть. Но дело в том, что Аль-Каида, ИГИЛ, они дают метастазы. Для США существует значительно большая угроза из Сирии. Значительно более серьезная угроза исходит из Восточной Африки… Угроза для США со стороны Аль-Каиды и связанных с ней организаций больше исходит из других частей мира, чем со стороны Афганистана", – ответил Байден.
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- В апреле 2021-го США объявили о выводе войск из Афганистана. После этого Талибан начал активное наступление на правительственные войска.
- 15 августа талибы без боя взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена". И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.
- Афганский президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны, возможно, в Узбекистан. Байден не жалеет о выводе войск из Афганистана и заявил: американцы не должны гибнуть на войне, в которой не хотят воевать афганцы.
- 16 августа Ахмад Масуд, сын легендарного военного командира, известного как Панджшерский лев, призвал соотечественников присоединиться к нему в сопротивлении Талибану. 17 августа вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что он не покидал страну, является действующим правителем и призвал граждан присоединяться к сопротивлению талибам.
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