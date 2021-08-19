Байден не верит, что Талибан изменился, и не исключает - Аль-Каида может вернуться быстрее

Президент США Джо Байден не верит, что радикальное исламистское движение Талибан, которое вновь захватило власть в Афганистане, изменилось с 2001 года, когда в страну вошли войска коалиции во главе с США в ответ на теракты 11 сентября. Об этом он сказал в интервью ABC.

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Интервьюер спросил у Байдена, что происходит в Агфанистане и верит ли он, что Талибан изменился.

"Нет. Я думаю, они переживают экзистенциальный кризис из-за вопроса, хотят ли они, чтобы международное сообщество признало их законным правительством. Я не уверен, что они этого хотят", – сказал Байден.

Однако, как считает президент США, талибов волнует, будет ли у них еда, деньги, смогут ли они сплотить народ.

Журналист отметил, что по оценкам разведки, международная террористическая организация Аль-Каида может вернуться через 1,5-2 года после вывода войск США из Афганистана. Он спросил, может ли это произойти быстрее.

"Это может быть. Но дело в том, что Аль-Каида, ИГИЛ, они дают метастазы. Для США существует значительно большая угроза из Сирии. Значительно более серьезная угроза исходит из Восточной Африки… Угроза для США со стороны Аль-Каиды и связанных с ней организаций больше исходит из других частей мира, чем со стороны Афганистана", – ответил Байден.

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СПРАВКА. Талибан правил в Афганистане с 1996 по 2001 год, установив консервативные порядки шариата. После взрывов в американских посольствах в Африке и терактов 11 сентября 2001 года, США начали операцию против террористов Аль-Каиды "Несокрушимая свобода", на территорию Афганистана зашли войска Северного альянса и свергли талибов.

В апреле 2021-го США объявили о выводе войск из Афганистана. После этого Талибан начал активное наступление на правительственные войска.

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Марк Сировой

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