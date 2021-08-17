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Столтенберг: Если в Афганистан вернутся террористы, подобные Аль-Каиде, НАТО нанесет удар

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2021, 20:28
Столтенберг: Если в Афганистан вернутся террористы, подобные Аль-Каиде, НАТО нанесет удар - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

НАТО нанесет удар, если в Афганистан вернутся террористические организации, подобные Аль-Каиде. Об этом сказал генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает пресс-служба НАТО.

Отвечая на вопрос, считает ли НАТО вероятным, что террористические группировки, подобные Аль-Каиде, вернутся в Афганистан после захвата власти талибами, Столтенберг сказал, что союзники будут бдительными.

По его словам, соглашение с Талибаном, заключенное в прошлом году США, предполагает, что талибы не допустят превращения Афганистана в международный центр терроризма.

"Талибы гарантировали, что Афганистан не станет снова платформой для международных террористов, где они бы планировали и организовывали террористические атаки против стран-союзников НАТО", – сказал генсек Альянса. 

Столтенберг отметил, что союзники ожидают, что Талибан выполнит свое обещание, но в то же время останутся бдительными, и если международные террористы начнут планировать нападения, то у НАТО есть все необходимое для нанесения по ним дистанционных ударов.

Что касается Аль-Каиды, то, по словам генсека НАТО, эта террористическая организация очень ослабела и практически не существует.

  • 15 августа талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена".
  • 16 августа утром тысячи мирных афганских жителей, пытаясь бежать из страны, заполонили аэропорт Кабула.
  • Президент США Джо Байден заявил, что "американцы не могут и не должны умирать и сражаться в войне, в которой афганцы не хотят воевать сами".

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Наталия Медведева
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нато Афганистан талибан йенс столтенберг аль-каида
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