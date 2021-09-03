Мулла Барадар возглавит правительство Афганистана, среди министров только талибы – Reuters

Новое афганское правительство возглавит сооснователь Талибана мулла Абдул Гани Барадар. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в движении.

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Три собеседника журналистов сообщили, что в правительство войдут мулла Мохаммад Якуб, сын покойного сооснователя Талибана муллы Мухаммеда Омара, и Шер Мухаммед Аббас Станекзай. Предполагается, что верховный религиозный лидер талибов Хайбатулла Ахунзаде сосредоточится на вопросах религии и управления в рамках ислама.

По информации журналистов, все высшие лидеры Талибана прибыли в Кабул, где завершается подготовка к объявлению нового правительства.

Временное правительство, которое сейчас формируется, будет состоять исключительно из талибов, сообщил близкий к движению источник. В правительстве будет 25 министров и консультативный совет, шура из 12 мусульманских ученых.

Также в течение первых шести-восьми месяцев планируется провести Лойя джиргу, большое собрание, на котором старейшины и представители афганского общества обсудят конституцию и структуру будущего правительства.

Приоритетом переходного правительства должно стать предотвращение краха экономики из-за засухи и последствий войны.

В феврале 2020 года в Дохе талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана. В ноябре США начали поэтапный вывод войск из Афганистана, который должен завершиться к концу августа. После этого Талибан начал активное наступление на правительственные войска и к августу захватил почти всю страну.

15 августа 2021 года талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и провозгласили, что "война окончена".

17 августа талибы заявили, что работают над формированием правительства.

Денис Юдин

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