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"Для них нет такой необходимости". Талибан запретит женщинам заниматься спортом

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2021, 19:54
Афганские женщины играют в крикет (Фото: EPA/JALIL REZAYEE)

Афганским женщинам не будет разрешено заниматься спортом, в том числе крикетом, который "обнажит их тела" и создаст возможность публикации их изображений в средствах массовой информации. Об этом заявил заместитель главы комиссии талибов по культуре Ахмадулла Васик в интервью австралийскому SBS News.

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В ноябре команды Австралии и Афганистана должны провести игры по крикету, поэтому австралийцев особенно интересуют планы в этой области пришедших к власти талибов.

Васик сказал, что ислам позволяет женщинам выходить на улицу в случае необходимости, например, за покупками. По его словам, спорт не считается необходимостью.

"Я не думаю, что женщинам будет разрешено играть в крикет, потому что нет необходимости, чтобы женщины играли в крикет", – сказал Васик.

Он объяснил, что во время игры у женщин могут приоткрыться лицо и части тела, а ислам это запрещает.

"Это эпоха средств массовой информации, и будут фотографии и видео, а затем люди будут на них смотреть. Ислам и Исламский Эмират не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься спортом, в котором они могут быть обнажены", – сказал Васик.

При этом он заявил, что мужчинам Талибан разрешит играть в крикет и отпустит афганскую мужскую национальную сборную в Австралию на контрольный матч в Хобарте в конце этого года.

В то же время Международный совет по крикету (ICC ) требует, чтобы страны-члены имели как женскую, так и мужскую команды. Это значит, что мужская сборная Афганистана не будет допущена к соревнованиям, если талибы запретят женскую.

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Наталия Медведева
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Спорт Афганистан талибан права женщин крикет
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