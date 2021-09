В Афганистане женщины решились выйти на акцию за свои права: фото, видео

Десятки афганских женщин вышли на демонстрацию в крупнейшем западном городе Герат, требуя прав на работу и образование. Об этом сообщает Al Jazeera.

24-летняя Мариам Эбрам, присутствовавшая на акции протеста, рассказала изданию, что женщины вышли на улицы из-за того, что де-факто правительство Талибана не ответило на вопрос о праве женщин на работу.

Women working in Herat Industrial City protested against the Taliban, preventing them from working.

They are loudly saying, "Education, Security & Work is our fundamental rights."#AfghanWomen @unwomenafghan @bbclysedoucet #Afghanistan #Herat #WomensRights pic.twitter.com/R1za9f7Dn5