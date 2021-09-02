В Афганистане женщины решились выйти на акцию за свои права: фото, видео
Десятки афганских женщин вышли на демонстрацию в крупнейшем западном городе Герат, требуя прав на работу и образование. Об этом сообщает Al Jazeera.
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24-летняя Мариам Эбрам, присутствовавшая на акции протеста, рассказала изданию, что женщины вышли на улицы из-за того, что де-факто правительство Талибана не ответило на вопрос о праве женщин на работу.
Women working in Herat Industrial City protested against the Taliban, preventing them from working.— Mujtaba Haris (@mujtaba_haris) September 2, 2021
They are loudly saying, "Education, Security & Work is our fundamental rights."#AfghanWomen @unwomenafghan @bbclysedoucet #Afghanistan #Herat #WomensRights pic.twitter.com/R1za9f7Dn5
Участница акции сказала, что в течение нескольких недель ей и другим женщинам запрещали приходить на работу.
Эбрам сказала, что группа женщин в Герате встречались с высокопоставленными официальными лицами Талибана, чтобы попросить четкого объяснения их политики в отношении прав женщин, но так и не получили четкого ответа.
Она считает, что талибы не изменились с тех пор, как правили Афганистаном с 1996 по 2001 год.
По словам активистки, недавнее интервью высокопоставленного лидера Талибана Шера Мохаммада Аббаса Станикзая заставило их выйти на улицы. Он сказал, что "может не быть" места для женщин в будущем правительстве Талибана.
- После захвата Афганистана в прошлом месяце руководство талибов заверило, что позволит женщинам работать и получать образование.
- Также в Талибане заявили о готовности обеспечить присутствие женщин в госструктурах "в соответствии с исламским правом".
- Мировое сообщество скептически отнеслось к этим обещаниям. Лидеры G7 заявили, что легитимность любого будущего правительства Афганистана зависит от того, как оно будет выполнять международные обязательства страны по обеспечению стабильности и соблюдению прав человека в Афганистане.
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