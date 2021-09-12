Талибы разрешат женщинам посещать университеты, но введут дресс-код и раздельное обучение

Правительство Талибана заявило, что обучение в университетах в Афганистане разделят по половому признаку, и будет введен новый исламский дресс-код. Об этом сообщает BBC.

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Министр высшего образования Афганистана Абдул Баки Хаккани заявил журналистам, что режим талибов не допустит совместного обучения. Кроме того студентки будут обязаны носить хиджабы.

"У нас нет проблем с прекращением смешанной системы образования, – заявил Хаккани. – Люди – мусульмане, и они примут это".

В ответ на вопрос, не станет ли раздельное обучение фактическим лишением женщин возможности получить образование из-за недостатка у университетов ресурсов, Хаккани ответил, что в Афганистане достаточно женщин-преподавателей, а там где их нет, правительство найдет альтернативы.

"Все зависит от возможностей университета. Мы можем использовать учителей-мужчин, чтобы учить из-за занавеса, или использовать технологии", – сказал министр.

Хаккани также сообщил, что будут пересмотрены предметы, преподаваемые в университетах.

"Талибан намерен создать разумную и исламскую учебную программу, которая соответствовала бы нашим исламским, национальным и историческим ценностям и, с другой стороны, была в состоянии конкурировать с другими странами", – рассказал он.

После захвата Афганистана в августе 2021 года руководство талибов заверило, что позволит женщинам работать и получать образование.

Также в Талибане заявили о готовности обеспечить присутствие женщин в госструктурах "в соответствии с исламским правом".

Мировое сообщество скептически отнеслось к этим обещаниям. Лидеры G7 заявили, что легитимность любого будущего правительства Афганистана зависит от того, как оно будет выполнять международные обязательства страны по обеспечению стабильности и соблюдению прав человека в Афганистане.

7 сентября Талибан объявил состав нового афганского правительства, в нем нет ни одной женщины.

8 сентября стало известно, что Талибан запретит женщинам заниматься спортом.

11 сентября спикер талибов заявил, что в правительстве Афганистана не будет женщин: "Их дело – рожать".

Наталия Медведева

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