Талибы обезглавили волейболистку сборной Афганистана

Боевики Талибана обезглавили волейболистку женской сборной Афганистана. Об этом сообщает The New York Post.

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Талибы убили спортсменку Махджабин Хакими – по словам ее тренера, в соцсетях опубликовали фото отрубленной головы волейболистки.

Как сообщается, Махджабин Хакими, одна из лучших игроков Кабульского муниципального волейбольного клуба, была убита в Кабуле, когда боевики искали спортсменок.

В разных источниках называют разные даты смерти Хакими: начало октября или 13 августа. Как рассказал тренер, родителям спортсменки приказали молчать о ее смерти.

Источники Центра журналистских расследований Payk подтвердили, что Хакими была обезглавлена талибами в Кабуле.

По словам тренера, только двум волейболисткам национальной сборной удалось бежать из страны, остальные прячутся и опасаются за свою жизнь и безопасность родных. Многие сожгли свою форму и спортивное снаряжение, чтобы их не нашли талибы.

После захвата Афганистана в августе 2021 года руководство талибов заверило, что позволит женщинам работать и получать образование.

Также Талибан заявил, что женщинам будет разрешено учиться в университетах, но они не смогут делать это вместе с мужчинами. Кроме того, студентки будут обязаны носить хиджабы.

Спикер талибов заявил, что в правительстве Афганистана не будет женщин, их дело – рожать.

20 октября делегацию талибов принимали в Москве. Россию на переговорах представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Представителей талибов он назвал "уважаемой делегацией". На следующий день президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия подходит к исключению талибов из списка террористов.

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Наталия Медведева

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