UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Талибы обезглавили волейболистку сборной Афганистана

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2021, 17:08
Талибы обезглавили волейболистку сборной Афганистана - Фото
Махджабин Хакими (Фото: twitter.com/waseemsajjad345)

Боевики Талибана обезглавили волейболистку женской сборной Афганистана. Об этом сообщает The New York Post.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Талибы убили спортсменку Махджабин Хакими – по словам ее тренера, в соцсетях опубликовали фото отрубленной головы волейболистки.

Как сообщается, Махджабин Хакими, одна из лучших игроков Кабульского муниципального волейбольного клуба, была убита в Кабуле, когда боевики искали спортсменок.

В разных источниках называют разные даты смерти Хакими: начало октября или 13 августа. Как рассказал тренер, родителям спортсменки приказали молчать о ее смерти.

Источники Центра журналистских расследований Payk подтвердили, что Хакими была обезглавлена талибами в Кабуле. 

По словам тренера, только двум волейболисткам национальной сборной удалось бежать из страны, остальные прячутся и опасаются за свою жизнь и безопасность родных. Многие сожгли свою форму и спортивное снаряжение, чтобы их не нашли талибы.

  • После захвата Афганистана в августе 2021 года руководство талибов заверило, что позволит женщинам работать и получать образование.
  • Также Талибан заявил, что женщинам будет разрешено учиться в университетах, но они не смогут делать это вместе с мужчинами. Кроме того, студентки будут обязаны носить хиджабы.
  • Спикер талибов заявил, что в правительстве Афганистана не будет женщин, их дело – рожать.
  • 20 октября делегацию талибов принимали в Москве. Россию на переговорах представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Представителей талибов он назвал "уважаемой делегацией". На следующий день президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия подходит к исключению талибов из списка террористов.

Читайте также: "Для них нет такой необходимости". Талибан запретит женщинам заниматься спортом

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Афганистан казнь талибан женщины
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 