Талибан запретил телесериалы с женщинами

Исламисты Талибана запретили в Афганистане телесериалы c участием актрис, а женщины-телеведущие теперь должны появляться на экране с закрытым лицом. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Такое правило содержится в списке новых правил телевещания, которые правительство талибов ввело в Афганистане.

Среди прочего, запрещен показ фильмов, в которых можно усмотреть противоречие шариату, а также развлекательные передачи, которые могут считаться "оскорбительными для мусульман".

Введен запрет на трансляцию иностранных фильмов, которые "пропагандируют иностранные культурные ценности".

BBC отмечает, что сейчас афганские телеканалы показывают в основном зарубежные драмы с женщинами в главных ролях.

Читайте также: "Для них нет такой необходимости". Талибан запретит женщинам заниматься спортом

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.