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Талибан запретил телесериалы с женщинами

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2021, 10:03
Талибан запретил телесериалы с женщинами - Фото
В 2017 году в Афганистане начал работать женский телеканал ZAN (Скриншот с видео)

Исламисты Талибана запретили в Афганистане телесериалы c участием актрис, а женщины-телеведущие теперь должны появляться на экране с закрытым лицом. Об этом сообщает BBC.

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Такое правило содержится в списке новых правил телевещания, которые правительство талибов ввело в Афганистане. 

Среди прочего, запрещен показ фильмов, в которых можно усмотреть противоречие шариату, а также развлекательные передачи, которые могут считаться "оскорбительными для мусульман".

Введен запрет на трансляцию иностранных фильмов, которые "пропагандируют иностранные культурные ценности".

BBC отмечает, что сейчас афганские телеканалы показывают в основном зарубежные драмы с женщинами в главных ролях.

Читайте также: "Для них нет такой необходимости". Талибан запретит женщинам заниматься спортом

Сергей Бережной
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телевидение Афганистан талибан исламисты шариат права женщин
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