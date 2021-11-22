Талибан запретил телесериалы с женщинами
Исламисты Талибана запретили в Афганистане телесериалы c участием актрис, а женщины-телеведущие теперь должны появляться на экране с закрытым лицом. Об этом сообщает BBC.
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Такое правило содержится в списке новых правил телевещания, которые правительство талибов ввело в Афганистане.
Среди прочего, запрещен показ фильмов, в которых можно усмотреть противоречие шариату, а также развлекательные передачи, которые могут считаться "оскорбительными для мусульман".
Введен запрет на трансляцию иностранных фильмов, которые "пропагандируют иностранные культурные ценности".
BBC отмечает, что сейчас афганские телеканалы показывают в основном зарубежные драмы с женщинами в главных ролях.
- 15 августа 2021 года вскоре после вывода из страны войск США исламское радикальное движение Талибан захватило власть в Афганистане.
- Руководство талибов заверило, что позволит женщинам работать и получать образование. Однако девочкам так и не разрешили посещать среднюю школу.
- 22 октября боевики Талибана обезглавили волейболистку женской сборной страны.
- 6 ноября сообщалось, что в Афганистане застрелили защитницу прав женщин Фрозан Сафи.
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