В Афганистане убили защитницу прав женщин. В морге не смогли сосчитать пули в ее теле

В Афганистане застрелили защитницу прав женщин Фрозан Сафи. Об этом сообщает The Guardian.

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29-летняя активистка и преподаватель экономики Фрозан Сафи считается первой защитницей прав женщин, убитой после возвращения Талибана к власти.

Сафи пропала без вести 20 октября. 4 ноября силы безопасности Талибана доставили в морг города Мазари-Шариф на севере Афганистана тела двух неопознанных женщин.

В одной из них родственники опознали Фрозан Сафи.

"Мы узнали ее по одежде. Пули повредили ей лицо, – сказала сестра Сафи, Рита. – В ее голове, сердце, груди, почках и ногах были пулевые ранения – слишком много, чтобы их сосчитать".

У убитой украли сумку и кольцо.

Ранее Сафи обратилась к Германии с просьбой о предоставлении убежища.

Во второй половине октября Сафи позвонили с анонимного номера и попросили собрать доказательства своей правозащитной деятельности и уехать в безопасное место. По словам сестры, Сафи взяла документы, в том числе диплом об окончании университета, необходимые вещи и ушла.

После захвата Афганистана в августе 2021 года руководство талибов заверило, что позволит женщинам работать и получать образование.

Также Талибан заявил, что женщинам будет разрешено учиться в университетах, но они не смогут делать это вместе с мужчинами. Кроме того, студентки будут обязаны носить хиджабы.

Спикер талибов заявил, что в правительстве Афганистана не будет женщин, их дело – рожать. Также женщинам, по мнению талибов, нет необходимости заниматься спортом.

22 октября сообщалось, что боевики Талибана обезглавили волейболистку женской сборной Афганистана Махджабин Хакими.

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Наталия Медведева

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