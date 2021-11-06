В Афганистане убили защитницу прав женщин. В морге не смогли сосчитать пули в ее теле
В Афганистане застрелили защитницу прав женщин Фрозан Сафи. Об этом сообщает The Guardian.
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29-летняя активистка и преподаватель экономики Фрозан Сафи считается первой защитницей прав женщин, убитой после возвращения Талибана к власти.
Сафи пропала без вести 20 октября. 4 ноября силы безопасности Талибана доставили в морг города Мазари-Шариф на севере Афганистана тела двух неопознанных женщин.
В одной из них родственники опознали Фрозан Сафи.
"Мы узнали ее по одежде. Пули повредили ей лицо, – сказала сестра Сафи, Рита. – В ее голове, сердце, груди, почках и ногах были пулевые ранения – слишком много, чтобы их сосчитать".
У убитой украли сумку и кольцо.
Ранее Сафи обратилась к Германии с просьбой о предоставлении убежища.
Во второй половине октября Сафи позвонили с анонимного номера и попросили собрать доказательства своей правозащитной деятельности и уехать в безопасное место. По словам сестры, Сафи взяла документы, в том числе диплом об окончании университета, необходимые вещи и ушла.
- После захвата Афганистана в августе 2021 года руководство талибов заверило, что позволит женщинам работать и получать образование.
- Также Талибан заявил, что женщинам будет разрешено учиться в университетах, но они не смогут делать это вместе с мужчинами. Кроме того, студентки будут обязаны носить хиджабы.
- Спикер талибов заявил, что в правительстве Афганистана не будет женщин, их дело – рожать. Также женщинам, по мнению талибов, нет необходимости заниматься спортом.
- 22 октября сообщалось, что боевики Талибана обезглавили волейболистку женской сборной Афганистана Махджабин Хакими.
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