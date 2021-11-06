UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Афганистане убили защитницу прав женщин. В морге не смогли сосчитать пули в ее теле

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2021, 18:14
В Афганистане убили защитницу прав женщин. В морге не смогли сосчитать пули в ее теле - Фото
Афганские женщины (Иллюстративное фото: EPA-EFE/STRINGER)

В Афганистане застрелили защитницу прав женщин Фрозан Сафи. Об этом сообщает The Guardian.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

29-летняя активистка и преподаватель экономики Фрозан Сафи считается первой защитницей прав женщин, убитой после возвращения Талибана к власти.

Сафи пропала без вести 20 октября. 4 ноября силы безопасности Талибана доставили в морг города Мазари-Шариф на севере Афганистана тела двух неопознанных женщин.

В одной из них родственники опознали Фрозан Сафи.

"Мы узнали ее по одежде. Пули повредили ей лицо, – сказала сестра Сафи, Рита. – В ее голове, сердце, груди, почках и ногах были пулевые ранения – слишком много, чтобы их сосчитать".

У убитой украли сумку и кольцо.

Ранее Сафи обратилась к Германии с просьбой о предоставлении убежища.

Во второй половине октября Сафи позвонили с анонимного номера и попросили собрать доказательства своей правозащитной деятельности и уехать в безопасное место. По словам сестры, Сафи взяла документы, в том числе диплом об окончании университета, необходимые вещи и ушла.

  • После захвата Афганистана в августе 2021 года руководство талибов заверило, что позволит женщинам работать и получать образование.
  • Также Талибан заявил, что женщинам будет разрешено учиться в университетах, но они не смогут делать это вместе с мужчинами. Кроме того, студентки будут обязаны носить хиджабы.
  • Спикер талибов заявил, что в правительстве Афганистана не будет женщин, их дело – рожать. Также женщинам, по мнению талибов, нет необходимости заниматься спортом.
  • 22 октября сообщалось, что боевики Талибана обезглавили волейболистку женской сборной Афганистана Махджабин Хакими.

Читайте также: В Афганистане боевики напали на свадьбу, убив двух человек. Им не понравилась музыка

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Афганистан убийство талибан женщины
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 