UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Минобороны показало разгрузку самолета с британскими противотанковыми гранатометами: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2022, 21:10
Эпохальный старт. На кону $10 млрд, усилия тысяч людей и наука: смотрите запуск James Webb
Эпохальный старт. На кону $10 млрд, усилия тысяч людей и наука: смотрите запуск James Webb
Россиянин бросался шахматными фигурами после проигрыша украинцу на чемпионате – видео
Россиянин бросался шахматными фигурами после проигрыша украинцу на чемпионате – видео

В Украину прибыла партия противотанкового оружия от Великобритании для Вооруженных Сил Украины. Министерство обороны опубликовало видео выгрузки военной помощи из самолета.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Замминистра обороны по европейской интеграции Анатолий Петренко отметил, что новые легкие противотанковые средства укрепят оборонные способности Украины.

"И я хочу подчеркнуть, что эта помощь будет использована исключительно в оборонных целях, для защиты наших войск, для защиты критической инфраструктуры и для защиты мирного населения от любых проявлений, любых действий, которые смогут привести к эскалации", – подчеркнул Петренко.

  • 17 января министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Великобритания начинает поставки в Украину легких противотанковых оборонительных систем.
  • По информации журналиста Юрия Бутусова, украинская армия получила противотанковые гранатометы NLAW с калибром гранаты 150 мм.

Читайте также: У Байдена обсуждают новые варианты помощи Украине, в том числе оружием – CNN

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобритания гранатомет военная помощь NLAW
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 