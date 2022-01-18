В Украину прибыла партия противотанкового оружия от Великобритании для Вооруженных Сил Украины. Министерство обороны опубликовало видео выгрузки военной помощи из самолета.

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Замминистра обороны по европейской интеграции Анатолий Петренко отметил, что новые легкие противотанковые средства укрепят оборонные способности Украины.

"И я хочу подчеркнуть, что эта помощь будет использована исключительно в оборонных целях, для защиты наших войск, для защиты критической инфраструктуры и для защиты мирного населения от любых проявлений, любых действий, которые смогут привести к эскалации", – подчеркнул Петренко.

17 января министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Великобритания начинает поставки в Украину легких противотанковых оборонительных систем.

По информации журналиста Юрия Бутусова, украинская армия получила противотанковые гранатометы NLAW с калибром гранаты 150 мм.

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Наталия Медведева

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