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Новая партия американской военной помощи для ВСУ уже в Украине

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2022, 17:39
Новая партия американской военной помощи для ВСУ уже в Украине - Фото
Военная помощь ВСУ от США (фото - Facebook/Анна Маляр)

Сегодня, 25 января, в аэропорт Борисполь прибыла очередная партия военной помощи от США для Вооруженных Сил Украины. Об этом написала в Facebook замминистра обороны Анна Маляр.

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"Очередная доставка международной технической помощи США для ВСУ уже в Украине", – отметила она.

По словам Маляр, в пакете помощи – "современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения".

Встречали американский самолет в аэропорту сотрудники Минобороны и дипломаты посольства США в Киеве.

Маляр подчеркнула, что с помощью от партнеров Украина укрепляет обороноспособность.

Скриншот Facebook

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Яна Катасонова
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ВСУ минобороны военная помощь партнеры союзники Анна Маляр
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