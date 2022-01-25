Новая партия американской военной помощи для ВСУ уже в Украине

Сегодня, 25 января, в аэропорт Борисполь прибыла очередная партия военной помощи от США для Вооруженных Сил Украины. Об этом написала в Facebook замминистра обороны Анна Маляр.

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"Очередная доставка международной технической помощи США для ВСУ уже в Украине", – отметила она.

По словам Маляр, в пакете помощи – "современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения".

Встречали американский самолет в аэропорту сотрудники Минобороны и дипломаты посольства США в Киеве.

Маляр подчеркнула, что с помощью от партнеров Украина укрепляет обороноспособность.

22 января 2022 года США доставили в Украину 90,7 тонны летального оружия и боеприпасов.

23 января в Украину прибыл второй самолет с оружием от США. На борту находится более 80 тонн груза

Также США передадут Украине вертолеты Ми-17.

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Яна Катасонова

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