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ФСБ искала квартиры в Киеве перед 24 февраля, рассчитывая на быстрый крах Украины — WP

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2022, 10:23
ФСБ искала квартиры в Киеве перед 24 февраля, рассчитывая на быстрый крах Украины — WP - Фото
Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ (Фото: EPA)

Сотрудники Федеральной службы безопасности России были настолько уверены в быстром крахе Украины, что обустраивали жилье в Киеве в последние дни перед полномасштабным вторжением РФ. Об этом сообщается в расследовании газеты The Washington Post.

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Издание сообщает, что сотрудники ФСБ были настолько уверены, что захватят власть в Киеве, что последние дни перед войной потратили на обустройство жилья в столице. В сообщения, которые перехватили украинские спецслужбы, говорится, что ФСБ-шники запрашивали у своих коллег подробности о квартирах и других местах, которые они могут использовать как конспиративные квартиры, базы для операций и просто жилые помещения. 

Официальные лица заявляют, что за несколько дней до 24 февраля, информаторы ФСБ получили приказ покинуть Киев, но оставить ключи от своих домов для прибывающих оперативников из России. 

Представители западных и украинских спецслужб заявили, что накануне большой войны управление ФСБ, специализирующееся по Украине, значительно расширилось — численность отдела увеличилась до 160 офицеров, когда в 2019 году там работало всего 30. 

Команды ФСБ были закреплены за регионами Украины и сетями спящих агентов внутри страны. 

Читайте также: WP обнародовала детали секретного плана Путина по захвату Украины и убийству Зеленского 

Дмитрий Гриниченко
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Россия война фсб спецслужбы
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