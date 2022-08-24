Звонок Монастырского и ультиматум из Кремля. WP рассказал, как Зеленский провел 24 февраля

Американская газета The Washington Post опубликовала развернутый материал о том, как начиналась большая война с Россией для президента Владимира Зеленского.

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В материале сообщается, что рано утром 24 февраля глава МВД Денис Монастырский проснулся от звонка начальника пограничной службы, который сообщил, что его подчиненные ведут бои с россиянами на северных границах. Министр положил трубку и позвонил Владимиру Зеленскому.

"Началось", — сказал Монастырский президенту.

"Что именно?" — спросил Зеленский.

"Судя по тому, что идут обстрелы сразу в разных местах, это все", — сказал он, заявив Зеленскому, что это похоже на полномасштабное вторжение россиян.

После звонка Монастырского Зеленский надел костюм и сказал своей жене Елене "началось", перед тем, как поехать в Офис президента.

Зеленский сказал, что не мог отделаться от мысли, что российские ракеты летят "над моими детьми, над всеми нашими детьми" — что вот-вот погибнет немыслимое количество украинцев. Отмечается, что президент был уверен, что украинцы разделяют его ярость и будут сражаться с оккупантами.

По приезду на Банковую Зеленский созвал совещание, на котором было решено, что часть чиновников переедет на Запад Украины, однако ответственные за силовой блок и оборону останутся в Киеве.

После этого Зеленский провел разговор с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и другими лидерами, чтобы попросить о помощи.

Отдельным моментом упоминается звонок из Кремля главе ОП Андрею Ермаку. Журналисты заявляют, что он увидел звонок из Москвы и поначалу не мог взять себя в руки, однако после нескольких звонков он поднял трубку и услышал на проводе замглавы администрации Кремля Дмитрия Козака, который сказал ему, что украинцам пора сдаваться. Ермак обругал Козака и бросил телефон.

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Дмитрий Гриниченко

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