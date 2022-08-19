Путин не провел чистки в ФСБ, несмотря на провал планов войны против Украины — WP

Российский диктатор Владимир Путин не провел чистки в Федеральной службе безопасности РФ, несмотря на провал планов войны против Украины и ошибочные прогнозы спецслужбы. Об этом сообщается в расследовании газеты The Washington Post.

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Издание отмечает, что несмотря на неоднократные неудачи, руководство ФСБ остается на своих позициях, а само ведомство провело перегруппировку, отправив офицеров на трехмесячную ротацию в регионы, оккупированные российскими войсками.

Официальные лица США и других стран заявили, что не видели никаких доказательств тому, что Путин "навел порядок" в руководстве российских спецслужб или привлекал к ответственности высокопоставленных чиновников, ошибочные суждения которых привели к "дорогостоящим" последствиям.

Директор ФСБ Александр Бортников и руководитель "украинского направления" ведомства Сергей Беседа остаются на своих должностях, курируя аспекты военных действий против Украины.

Расследование гласит, что так называемый Департамент оперативной информации ФСБ многие годы проводил тайные операции по проникновению в украинские учреждения, подкупу пророссийских политиков и недопущению выхода Украины из орбиты влияния Москвы. Это подразделение непосредственно замешано в неудавшемся плане блицкрига по захвату Украины за несколько дней, так как его представители уверяли чиновников Кремля, что украинское правительство быстро падет.

По словам представителей западной разведки, несмотря на пристальное внимание к Украине, ФСБ либо не понимала, насколько яростно будет сопротивляться Украина, либо понимала, но не могла передать такую ​​неудобную информацию Путину.

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Дмитрий Гриниченко

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