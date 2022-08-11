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Шойгу и Герасимов остаются на должностях формально. В Генштабе сообщили о репрессиях в РФ

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11.08.2022, 16:43
Шойгу и Герасимов остаются на должностях формально. В Генштабе сообщили о репрессиях в РФ - Фото
Валерий Герасимов и Сергей Шойгу (Фото: EPA)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник российского Генштаба Валерий Герасимов остаются на должностях исключительно для предотвращения дискредитации высшего военно-политического руководства России. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По его словам, в высшем военном и офицерском составе России продолжаются репрессивные мероприятия из-за провалов стратегических планов в отношении Украины. 

"По имеющимся данным, Сергей Шойгу и Валерий Герасимов остаются на своих должностях исключительно для предотвращения дискредитации высшего военно-политического руководства РФ. Около 30-40% генералов и офицеров, которые принимали участие в планировании войны против Украины, отстранены от выполнения служебных обязанностей и находятся под следствием", — сказал Громов. 

Он отметил, что с учетом взрывов на аэродромах в Саках и Зябровке ожидаются новые кадровые решения в отношении руководящего состава российской армии. 

  • В конце марта сообщалось, что на фоне войны РФ против Украины между российским диктатором Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу растет напряженность. 
  • Решение о нападении на Украину Владимир Путин принял в тесном кругу так называемых "ястребов", среди которых были Сергей Шойгу, Валерий Герасимов и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
  • Начальник ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Украине известны почти все планы РФ, а в российском руководстве только Путин и Шойгу выступают за продолжение войны.

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Дмитрий Гриниченко
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война репрессии валерий герасимов сергей шойгу
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