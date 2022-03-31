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Напряженность между Путиным и Шойгу растет – The New York Times

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2022, 06:46
Напряженность между Путиным и Шойгу растет – The New York Times - Фото
Владимир Путин и Сергей Шойгу (фото - ЕРА)

На фоне войны РФ против Украины между российским диктатором Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу растет напряженность. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

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Вчера в Пентагоне сообщили, что советники Путина не говорят ему правды о неудачах армии РФ в Украине и влиянии западных санкций на российскую экономику.

Источники NYT отметили, что это показало явный сбой в передаче точной информации российскому диктатору. По их словам, между Путиным и Министерством обороны РФ "сейчас существует постоянная напряженность".

В частности, неудачи на фронте подорвали доверие между Путиным и Шойгу, хотя последний и считался одним из самых близких соратников диктатора, отмечают источники журналистов.

Другие американские официальные лица заявили, что жесткая изоляция Путина во время пандемии и готовность публично упрекать подчиненных, вызвали некоторую настороженность или даже страх в высших чинах российской армии.

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Марк Сировой
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