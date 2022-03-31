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Путину не говорили, насколько все плохо у российских оккупантов в Украине – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2022, 04:23
Путину не говорили, насколько все плохо у российских оккупантов в Украине – Пентагон - Фото
Джон Кирби (Скриншот видео Пентагона)

Советники российского диктатора Владимира Путина не говорят ему правды о неудачах армии РФ в Украине и о влиянии санкций на экономику России. Эту информацию подтвердил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает CNN.

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По словам Кирби, Путин "не был полностью информирован своим министерством обороны о всех подробностях" хода российского вторжения в Украину.

Он не сообщил подробностей, которые стали основанием для такой оценки.

Представитель Пентагона отметил, что у США нет доступа ко всей информации, которую получал Путин, или к "каждому разговору, который у него был".

Но Кирби сказал, что согласен с основным выводом сообщений СМИ о том, что Путин не был полностью проинформирован его Минобороны о ситуации на Украине.

30 марта CNN передало слова официального представителя США: в Вашингтоне считают, что советники дезинформируют Путина о том, насколько плохо российские военные действуют в Украине, и о влиянии санкций на российскую экономику.

"Я видел эти сообщения в прессе, приписываемые официальному лицу США, и мы согласны с основным выводом, но мы не собираемся вдаваться в подробности", – сказал Кирби.

  • По данным Генштаба ВСУ, российская армия за 34 дня войны в Украине потеряла 17 300 военных, более 600 танков, 131 вертолет и столько же самолетов.
Наталия Медведева
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