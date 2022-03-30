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Армия России потеряла в Украине 17 300 военных и более 600 танков – Генштаб ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2022, 10:20
Армия России потеряла в Украине 17 300 военных и более 600 танков – Генштаб ВСУ - Фото
Разбитая российская техника (фото - Генштаб ВСУ)

Российская армия за 34 дня войны в Украине потеряла 17 300 военных, более 600 танков, 131 вертолет и столько же самолетов. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

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Ориентировочные потери врага на утро 30 марта:

личного состава – около 17 300 человек (+100 за сутки),

танков ‒ 605 единиц (+8),

боевых бронированных машин ‒ 1723 (+13),

артиллерийских систем – 305 (+2),

РСЗО – 96 (0),

средства ПВО – 54 (0),

самолетов – 131 (+4),

вертолетов – 131 (+2),

автомобильной техники – 1184 (+6),

корабли/катера – 7 (0),

цистерн с ГСМ – 75 (+2),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 81 (+10),

специальной техники – 21 (0),

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (0).

Марк Сировой
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ВСУ война потери армия рф генштаб войска россии
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