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Путин начал репрессии против службы ФСБ, которая собирала информацию об Украине – Медуза

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11.03.2022, 19:10

Российский диктатор Владимир Путин начал репрессии против 5 службы ФСБ, которая собирала информацию об Украине перед вторжением оккупационных войск в нашу страну. Об этом сообщает российское оппозиционное издание Медуза.

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Издание пишет, что, по данным источников журналистов Андрея Солдатова и Ирины Бороган, руководство службы отправлено под домашний арест. Официального подтверждения этих сведений нет.

5 служба (официальное название – Служба оперативной информации и международных связей) курирует связи ФСБ с зарубежными партнерами, в том числе с американскими ведомствами. Внутри службы существует Департамент оперативной информации (ДОИ), который выполняет функции внешней разведки ФСБ. Им руководит генерал Сергей Беседа.

По данным Медузы, он находился в Украине 20-21 февраля 2014 года, во время Майдана. Украинская сторона направляла тогда запрос в РФ на допрос Беседы. Однако там ответили, что он приезжал только для того, чтобы проверить уровень защиты российского посольства. В эту версию никто не поверил. С 2014 года Беседа находится в санкционных списках США и Евросоюза.

Именно 5 служба отвечала за предоставление Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения, пишет издание.

"И, похоже, через две недели войны до Путина наконец дошло, что его попросту ввели в заблуждение: 5 служба, боясь разозлить руководителя, просто снабжала его тем, что он сам хотел услышать", – говорится в сообщении Медузы.

Источники издания сообщают, что Беседа и его заместитель помещены под домашний арест. Среди причин называют нецелевое использование средств, выделенных на операции, а также плохую разведывательную информацию.

Вадим Ребрина
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война владимир путин фсб разведка
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