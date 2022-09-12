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Зеленский о Путине: Единственный шанс выйти из этой ситуации для него — закончить войну

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 17:36
Зеленский о Путине: Единственный шанс выйти из этой ситуации для него — закончить войну - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин может закончить войну против Украины и это будет для него "единственным шансом выйти из этой ситуации". Об этом он сообщил в интервью журналисту CNN Фариду Закарии.

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Журналист задал Зеленскому вопрос, может ли закончиться полномасштабная война РФ против Украины, пока Путин остается у власти — президент заявил, что окончание войны зависит только от Путина. 

"Может быть так, что он будет руководить Россией, а война закончится. В принципе, я считаю, что для него это единственный шанс выйти из этой ситуации, по другому он из нее не выйдет. Или это произойдет после него", — сказал он.

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Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Россия война владимир путин
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