Зеленский о Путине: Единственный шанс выйти из этой ситуации для него — закончить войну
Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин может закончить войну против Украины и это будет для него "единственным шансом выйти из этой ситуации". Об этом он сообщил в интервью журналисту CNN Фариду Закарии.
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Журналист задал Зеленскому вопрос, может ли закончиться полномасштабная война РФ против Украины, пока Путин остается у власти — президент заявил, что окончание войны зависит только от Путина.
"Может быть так, что он будет руководить Россией, а война закончится. В принципе, я считаю, что для него это единственный шанс выйти из этой ситуации, по другому он из нее не выйдет. Или это произойдет после него", — сказал он.
- Комментируя контрнаступление Вооруженных Сил Украины Зеленский заявил, что Украина не будет стоять на месте и собирается "понемногу постоянно идти вперед". Президент подчеркнул, что "по-другому мы с Россией говорить больше не будем".
- Он подчеркнул, что мирные переговоры с Россией сейчас невозможны.
- 2 сентября Зеленский заявил, что "ключевого момента" для переговоров с Россией сейчас нет, поскольку оккупанты все хотят решать силой.
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