Белый дом об угрозах для Путина внутри России: Его уже начали критиковать чиновники

Российского диктатора Владимира Путина внутри РФ уже критикуют не только оппозиционеры, но и муниципальные чиновники. Об этом сообщил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби в эфире программы "Good Morning America", цитирует его CNN.

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По его словам, Путин сталкивается с публичными упреками не только со стороны оппозиции, но и со стороны реальных выборных должностных лиц внутри России. Он отметил, что за этим "очень интересно наблюдать".

"Это немаловажно, и мы увидим, куда это пойдет. И мы уже начинаем видеть признаки того, что они, вероятно, начнут расправляться с некоторыми из этих диссидентских выборных должностных лиц. Мы будем внимательно следить за этим. Но примечательно, что сейчас против господина Путина выступают даже выборные муниципальные чиновники", — сказал Кирби.

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Дмитро Гриниченко

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