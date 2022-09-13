Белый дом об угрозах для Путина внутри России: Его уже начали критиковать чиновники
Российского диктатора Владимира Путина внутри РФ уже критикуют не только оппозиционеры, но и муниципальные чиновники. Об этом сообщил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби в эфире программы "Good Morning America", цитирует его CNN.
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По его словам, Путин сталкивается с публичными упреками не только со стороны оппозиции, но и со стороны реальных выборных должностных лиц внутри России. Он отметил, что за этим "очень интересно наблюдать".
"Это немаловажно, и мы увидим, куда это пойдет. И мы уже начинаем видеть признаки того, что они, вероятно, начнут расправляться с некоторыми из этих диссидентских выборных должностных лиц. Мы будем внимательно следить за этим. Но примечательно, что сейчас против господина Путина выступают даже выборные муниципальные чиновники", — сказал Кирби.
- Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал к созданию международного трибунала для России после публичного признания Путина в сознательной агрессии против Украины.
- Путин и руководство РФ должны понести ответственность за войну против Украины, для чего нужен новый Нюрнбергский трибунал, заявлял глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Путин может закончить войну против Украины и это будет для него "единственным шансом выйти из этой ситуации".
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