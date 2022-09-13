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Белый дом об угрозах для Путина внутри России: Его уже начали критиковать чиновники

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 16:34
Белый дом об угрозах для Путина внутри России: Его уже начали критиковать чиновники - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российского диктатора Владимира Путина внутри РФ уже критикуют не только оппозиционеры, но и муниципальные чиновники. Об этом сообщил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби в эфире программы "Good Morning America", цитирует его CNN.

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По его словам, Путин сталкивается с публичными упреками не только со стороны оппозиции, но и со стороны реальных выборных должностных лиц внутри России. Он отметил, что за этим "очень интересно наблюдать". 

"Это немаловажно, и мы увидим, куда это пойдет. И мы уже начинаем видеть признаки того, что они, вероятно, начнут расправляться с некоторыми из этих диссидентских выборных должностных лиц. Мы будем внимательно следить за этим. Но примечательно, что сейчас против господина Путина выступают даже выборные муниципальные чиновники", — сказал Кирби.

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Дмитро Гриниченко
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Россия война владимир путин белый дом джон кирби
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