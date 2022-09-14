Пентагон о контрнаступлении ВСУ: Если кто-то и был удивлен, то, вероятно, россияне
Вооруженные Силы Украины "прекрасно" использовали свои возможности во время контрнаступления в Харьковской области, а российские оккупанты были удивлены действиями украинских воинов. Об этом на брифинге сообщил спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.
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По его словам, с начала полномасштабного вторжения России украинцы показали "замечательную приспособляемость в своей способности использовать свои боевые возможности с большим эффектом".
"Поэтому для нас неудивительно, что они продвигались так же быстро, как способны. Они также вновь продемонстрировали замечательную способность использовать возможности, которые представляются на поле боя, и нынешнее контрнаступление в Харьковской области не является исключением", — сказал генерал.
Он отметил, что "если кто-то и был удивлен, то, вероятно, это были россияне".
- Российские оккупанты в ответ на поражения в Харьковской области нанесли удары по критической инфраструктуре, но это было ожидаемо, заявили в Белом доме.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление ВСУ.
- С 6 сентября в результате наступления ВСУ в Харьковской области освобождено более 3800 кв. км территории, более 300 населенных пунктов и около 150 000 украинцев, замминистра обороны Анна Маляр заявила, что реальные цифры освобожденных территорий — почти вдвое больше.
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