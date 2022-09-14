UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пентагон о контрнаступлении ВСУ: Если кто-то и был удивлен, то, вероятно, россияне

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 07:53
Пентагон о контрнаступлении ВСУ: Если кто-то и был удивлен, то, вероятно, россияне - Фото
Пэт Райдер (Фото: Lisa Ferdinando/DOD)

Вооруженные Силы Украины "прекрасно" использовали свои возможности во время контрнаступления в Харьковской области, а российские оккупанты были удивлены действиями украинских воинов. Об этом на брифинге сообщил спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, с начала полномасштабного вторжения России украинцы показали "замечательную приспособляемость в своей способности использовать свои боевые возможности с большим эффектом".

"Поэтому для нас неудивительно, что они продвигались так же быстро, как способны. Они также вновь продемонстрировали замечательную способность использовать возможности, которые представляются на поле боя, и нынешнее контрнаступление в Харьковской области не является исключением", — сказал генерал.

Он отметил, что "если кто-то и был удивлен, то, вероятно, это были россияне". 

Читайте также: Байден о контрнаступлении Украины: Есть значительный прогресс, но я думаю, что это надолго 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон война харьковская область контрнаступление ВСУ Пэт Райдер
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 