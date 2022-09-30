ВСУ намекнули на бегство армии РФ на Лиманском направлении. И показали видео

Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины намекнули, что армия России бежит на Лиманском направлении. Соответствующая публикация появилась на Facebook-странице Сухопутных войск.

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На опубликованной записи с дрона видно, как некие военные быстрым шагом идут без техники по изувеченной обстрелами посадке.

"На видео, вероятно, "тактическая перегруппировка" оккупационных войск на Лиманском направлении", – написали Сухопутные Силы ВСУ.

Ранее термином "тактическая перегруппировка" россияне называли быстрое бегство армии России в Харьковской области во время сентябрьского контрнаступления ВСУ.

Утром Институт по изучению войны (ISW) сообщал, что ВСУ, вероятно, практически закончили окружение Лимана, одного из ключевых городов на пути к Лисичанску и Северодонецку.

30 сентября российский диктатор Путин в Кремле планирует объявить об аннексии оккупированных территорий Украины.

Президент Зеленский в этот же день срочно проведет заседание СНБО. На нем будут приняты фундаментальные решения, уверяет секретарь Совета Алексей Данилов.

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Марко Сировой

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