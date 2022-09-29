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На Слобожанском направлении ВСУ установили контроль над 50 населенными пунктами – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 16:21
На Слобожанском направлении ВСУ установили контроль над 50 населенными пунктами – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

В Слобожанском операционном районе, Вооруженные Силы Украины установили контроль над более 50 населенными пунктами. Об этом сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По его словам, на текущей неделе, с понедельника, в ходе проведения операций Сил обороны произошло 78 боевых столкновений с российскими оккупантами.

Продолжается очередной этап активные действия Сил обороны в Слобожанском операционном районе. 

"Благодаря решимости и профессионализму наших воинов на настоящее время освобождено более 1000 кв. км украинской земли, установлен контроль над более 50 населенными пунктами", – сообщил Громов.

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Наталія Медведєва
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