На Слобожанском направлении ВСУ установили контроль над 50 населенными пунктами – Генштаб
В Слобожанском операционном районе, Вооруженные Силы Украины установили контроль над более 50 населенными пунктами. Об этом сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
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По его словам, на текущей неделе, с понедельника, в ходе проведения операций Сил обороны произошло 78 боевых столкновений с российскими оккупантами.
Продолжается очередной этап активные действия Сил обороны в Слобожанском операционном районе.
"Благодаря решимости и профессионализму наших воинов на настоящее время освобождено более 1000 кв. км украинской земли, установлен контроль над более 50 населенными пунктами", – сообщил Громов.
- Британская разведка заявила, что ВСУ застали врасплох армию России неожиданным наступлением в Харьковской области.
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