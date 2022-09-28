Сегодня, 28 сентября, военные Сил обороны Украины подтвердили освобождение от российских оккупантов Новоселовки Донецкой области. Об этом сообщает в Facebook бригада быстрого реагирования Нацгвардии.
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"Новоселовка Донецкой области освобождена от рашистов", – говорится в сообщении.
Как отмечается, Новоселовку освободили бойцы бригады быстрого реагирования Нацгвардии и 81-й отдельной аэромобильной бригады.
- На 28 сентября ориентировочное количество уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 58 150 военнослужащих. За сутки ВСУ вывели из строя еще 400 солдат врага, 6 танков, сбили один самолет, а также сожгли десятки единиц авто- и бронетехники.
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