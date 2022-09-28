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Минус 400 оккупантов, 6 танков, самолет, 12 БПЛА: сводка потерь армии России в Украине

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 09:26
Минус 400 оккупантов, 6 танков, самолет, 12 БПЛА: сводка потерь армии России в Украине - Фото
Украинский военный (фото - Генштаб ВСУ)

На 28 сентября ориентировочное количество уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 58 150 военнослужащих. За сутки ВСУ вывели из строя еще 400 солдат врага, 6 танков, сбили один самолет, а также сожгли десятки единиц авто- и бронетехники, пишет Генштаб.

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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 28 сентября:

личного состава – около 58 150 человек (+400 за прошедшие сутки);
танков – 2312 единиц (+6);
боевых бронированных машин – 4889 (+8);
артиллерийских систем – 1381 (+3);
РСЗО – 331 (-);
средств ПВО – 175;
самолетов – 262 (+1);
вертолетов – 224;
автотехники и автоцистерн – 3742 (+12);
кораблей/катеров – 15 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 989 (+12);
спецтехники – 131 (-);
крылатых ракет – 242 (+1).

Минус 400 оккупантов, 6 танков, самолет, 12 БПЛА: сводка потерь армии России в Украине

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Вадим Ребрина
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война потери генштаб
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