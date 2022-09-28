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"Россия добивает устав ООН". Заявление президента Зеленского: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 00:46
Володимир Зеленський (Фото - Офіс президента)
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Преступление агрессии против Украины, "референдумы" на временно оккупированных территориях, подготовка очередной попытки аннексии – все это шаги, которыми Россия "добивает" Устав ООН. Об этом в своем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.

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"Я призвал членов Совбеза остановить того одного, кто ставит себя против всех в мире. Это возможно. Возможно именно сейчас, когда окончательные разрушительные шаги пока еще не сделаны", – сказал президент.

Он заявил на заседании Совбеза, что реализация Россией так называемого крымского сценария и очередная попытка аннексии украинской территории будет "означать, что с этим президентом России не о чем говорить".

"Любые преступные действия России ничего не изменят для Украины... И мы и дальше будем действовать для того, чтобы защитить нормальную жизнь в Украине, в Европе, в мире", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что результаты псевдореферендумов были известны заранее. "Даже разведке не нужно было особо стараться. Согласованные цифры для этого фарса были вброшены в средства массовой информации. Россия даже не прячется", – сказал Зеленский.

Он убежден, что единственный рациональный ответ на такую "дерзость оккупанта" – это еще больше поддержки для Украины.

  • 27 сентября Зеленский выступил на созванном Украиной заседании Совбеза ООН, где заявил, что есть только один путь, чтобы остановить Россию – полная ее изоляция, исключение из Совбеза ООН, новые и жесткие глобальные санкции.
  • На временно оккупированных украинских территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей российские захватчики объявили "результаты референдумов" за "вхождение в состав РФ", которые никто в цивилизованном мире не намерен признавать.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский ООН аннексия агрессия
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