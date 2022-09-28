"Они все там погибнут" — российские наемники о мобилизации россиян на войну с Украиной

Российское издание Медуза выяснило, что думают о мобилизации те, кто уже побывал на войне в Украине — российские контрактники и наемники.

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Кирилл, контрактник: "Если честно, они все там [в Украине] погибнут. Искалечатся и погибнут. Это же не подготовленная армия! Я, например, долго служил [по контракту], сам пробивался [на фронт] — и все равно оказался не готов. В первый же день понял, что совершил самую большую ошибку в своей жизни".

Анатолий, наемник: "Я не понимаю, что эта толпа там будет делать. Если мы, профессионалы, люлей там выхватывали, то они-то куда? В лучшем случае — останутся в резерве [в тылу на Донбассе]. В худшем — погибнут смертью храбрых. Два варианта".

Тимур, наемник: "Эти 300 тысяч спартанцев-обрыганцев умрут первыми. Но ничего, надо и им немножко привыкать к действительности. Они очень много лет были под куполом, пока мы держали все это [силы НАТО] на расстоянии. Но и у атлантов тоже силы ограничены".

Чингиз, контрактник: "Я там увидел небоеспособность российской армии. Мы просто ехали вперед — и нас постоянно бомбили. Потом встали под Киевом, окопались — и нас снова бомбили. Вот и вся война".

В полном тексте статьи по ссылке выше — больше мнений российских контрактников и наемниках о мобилизации в РФ.

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что российских резервистов, которые были призваны по мобилизации, сразу бросают на передовую в Херсон и на Донбасс практически без подготовки.

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Вадим Ребрина

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