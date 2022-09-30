Херсон. После псевдореферендума оккупанты "затихли" и не знают, что делать — ОК "Юг"

Российские оккупанты после проведения псевдореферендума во временно оккупированном Херсоне находятся в растерянности, так как это не останавливает Вооруженные Силы Украины. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, после неоднократных просьб командования о режиме информационной тишины "кажется, что им стали пользоваться и оккупанты". Она отметила, что после проведения псевдореферендума оккупанты и коллаборанты "затихли" и не знают, что делать дальше с "результатами".

"У гауляйтеров есть определённая растерянность, они не понимают, что дает им "референдум", который они провели по указке сверху, так как это не останавливает Силы обороны, которые продолжают двигаться вперед", — сказала Гуменюк.

Также она заявила, что "какие-либо серьезные движения" россиян в Херсонской области невозможны, так как у них нарушена логистика и постоянно взрываются склады с боеприпасами.

Противник практически не может подтягивать резервы и пытается ремонтировать мосты, однако ВСУ продолжают держать переправы под огневым контролем.

Читайте также: Пропагандисты РФ сообщили о гибели полковника ФСБ, который был гауляйтером в Херсоне

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.