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Херсон. После псевдореферендума оккупанты "затихли" и не знают, что делать — ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 10:57
Херсон. После псевдореферендума оккупанты
Наталья Гуменюк (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты после проведения псевдореферендума во временно оккупированном Херсоне находятся в растерянности, так как это не останавливает Вооруженные Силы Украины. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, после неоднократных просьб командования о режиме информационной тишины "кажется, что им стали пользоваться и оккупанты". Она отметила, что после проведения псевдореферендума оккупанты и коллаборанты "затихли" и не знают, что делать дальше с "результатами".

"У гауляйтеров есть определённая растерянность, они не понимают, что дает им "референдум", который они провели по указке сверху, так как это не останавливает Силы обороны, которые продолжают двигаться вперед", — сказала Гуменюк.

Также она заявила, что "какие-либо серьезные движения" россиян в Херсонской области невозможны, так как у них нарушена логистика и постоянно взрываются склады с боеприпасами.

Противник практически не может подтягивать резервы и пытается ремонтировать мосты, однако ВСУ продолжают держать переправы под огневым контролем. 

Читайте также: Пропагандисты РФ сообщили о гибели полковника ФСБ, который был гауляйтером в Херсоне 

Дмитро Гриниченко
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война Херсон псевдореферендум временно оккупированные территории ОК Юг Наталья Гуменюк
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