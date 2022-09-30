Херсон. После псевдореферендума оккупанты "затихли" и не знают, что делать — ОК "Юг"
Российские оккупанты после проведения псевдореферендума во временно оккупированном Херсоне находятся в растерянности, так как это не останавливает Вооруженные Силы Украины. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
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По ее словам, после неоднократных просьб командования о режиме информационной тишины "кажется, что им стали пользоваться и оккупанты". Она отметила, что после проведения псевдореферендума оккупанты и коллаборанты "затихли" и не знают, что делать дальше с "результатами".
"У гауляйтеров есть определённая растерянность, они не понимают, что дает им "референдум", который они провели по указке сверху, так как это не останавливает Силы обороны, которые продолжают двигаться вперед", — сказала Гуменюк.
Также она заявила, что "какие-либо серьезные движения" россиян в Херсонской области невозможны, так как у них нарушена логистика и постоянно взрываются склады с боеприпасами.
Противник практически не может подтягивать резервы и пытается ремонтировать мосты, однако ВСУ продолжают держать переправы под огневым контролем.
- Российский диктатор Владимир Путин отказался отводить войска из Херсона, несмотря на просьбы командиров, и лично занялся стратегическим планированием войны против Украины, сообщала газета The New York Times.
- Наступление ВСУ на Херсонскую область является "тщательно продуманной операцией" с эффективным использованием огневой мощи, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
- Некоторые подразделения россиян на правом берегу Днепра в Херсонской области ведут переговоры с украинскими воинами, чтобы сложить оружие.
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