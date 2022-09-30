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Пропагандисты РФ сообщили о гибели полковника ФСБ, который был гауляйтером в Херсоне

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 10:06
Пропагандисты РФ сообщили о гибели полковника ФСБ, который был гауляйтером в Херсоне - Фото
Алексей Катериничев (Фото: сайт оккупантов)

Российские пропагандисты сообщили о гибели полковника Федеральной службы безопасности РФ Алексея Катериничева, который был гауляйтером во временно оккупированном Херсоне. Соответствующую информацию распространили пропагандистские ресурсы оккупантов.

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Пропагандисты заявляют, что якобы в результате удара Вооруженных Сил Украины в Херсоне был ликвидирован один из гауляйтеров Алексей Катериничев. Он "проработал" в оккупированном городе чуть больше месяца.

До этого Катериничев служил в пограничных войска и подразделениях ФСБ на протяжении 25 лет — имел звание полковника.

Проверить или официально подтвердить информацию о гибели Катериничева на данный момент невозможно, сообщения российских пропагандистов могут быть дезинформацией. 

Читайте также: Российские пропагандисты сообщили о якобы гибели одного из главарей террористов ЛНР

Дмитро Гриниченко
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война фсб Херсон временно оккупированные территории гауляйтер
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