Российские пропагандисты сообщили о якобы гибели "генпрокурора ЛНР" при взрыве в Луганске

Российские пропагандистские СМИ сообщили о якобы гибели "генерального прокурора" террористической организации ЛНР при взрыве во временно оккупированном Луганске.

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Сообщается, что Сергей Горенко, которого называли "генеральным прокурором ЛНР", якобы погиб в результате взрыва в здании "генпрокуратуры" в Луганске.

Достоверных данных о возможной гибели Горенко нет, подтвердить информацию из оккупации практически невозможно.

До временной оккупации Луганска в 2014 году Горенко работал в правоохранительных органах Украины, после начала российско-украинской войны — перешел на сторону противника.

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Дмитро Гриниченко

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