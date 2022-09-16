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Российские пропагандисты сообщили о якобы гибели "генпрокурора ЛНР" при взрыве в Луганске

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 13:37
Российские пропагандисты сообщили о якобы гибели
Сергей Горенко (Фото: росСМИ)

Российские пропагандистские СМИ сообщили о якобы гибели "генерального прокурора" террористической организации ЛНР при взрыве во временно оккупированном Луганске.

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Сообщается, что Сергей Горенко, которого называли "генеральным прокурором ЛНР", якобы погиб в результате взрыва в здании "генпрокуратуры" в Луганске. 

Достоверных данных о возможной гибели Горенко нет, подтвердить информацию из оккупации практически невозможно.

До временной оккупации Луганска в 2014 году Горенко работал в правоохранительных органах Украины, после начала российско-украинской войны — перешел на сторону противника. 

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Дмитро Гриниченко
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война Донбасс взрыв Луганск оккупация Сергей Горенко
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