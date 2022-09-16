Российские пропагандисты сообщили о якобы гибели "генпрокурора ЛНР" при взрыве в Луганске
16.09.2022, 13:37
Сергей Горенко (Фото: росСМИ)
Российские пропагандистские СМИ сообщили о якобы гибели "генерального прокурора" террористической организации ЛНР при взрыве во временно оккупированном Луганске.
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Сообщается, что Сергей Горенко, которого называли "генеральным прокурором ЛНР", якобы погиб в результате взрыва в здании "генпрокуратуры" в Луганске.
Достоверных данных о возможной гибели Горенко нет, подтвердить информацию из оккупации практически невозможно.
До временной оккупации Луганска в 2014 году Горенко работал в правоохранительных органах Украины, после начала российско-украинской войны — перешел на сторону противника.
- Недавно сообщалось, что замглавы гауляйтера Новой Каховки Херсонской области Виталий Гура умер, после того как неизвестный расстрелял его из пистолета. Позже пропагандисты РФ заявили, что "гибель" Гуры была инсценировкой ФСБ.
- По неподтвержденной официально информации, в собственном доме во временно оккупированной Россией Голой Пристани Херсонской области якобы убит коллаборационист – бывший нардеп IX созыва Рады Алексей Ковалев.
- 24 августа в пгт Михайловка на временно оккупированной части Запорожской области взорвался в автомобиле местный гауляйтер россиян Иван Сушко.
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