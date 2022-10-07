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Россияне строят укрепления возле Каховки, битва за Херсон будет тяжелой — разведка Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 15:22
Россияне строят укрепления возле Каховки, битва за Херсон будет тяжелой — разведка Эстонии - Фото
Марго Гросберг (Фото: ERR)

Российские оккупанты строят укрепления в районе Новой Каховки, а битва за Херсон будет тяжелой. Такое мнение высказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг, цитирует его ERR.

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По его словам, наиболее примечательные события на этой неделе произошли в Херсонской области, где Вооруженные Силы Украины смогли "очень умело" находить бреши в обороне россиян, прорывать их и быстро продвигаться вдоль Днепра, выходя на направление плотины в Новой Каховке. 

Он отметил, что украинская армия была вынуждена сделать перерыв для закрепления на рубежах и пополнения резервов, но это не означает, что продолжения наступления не будет. 

Противник же отступает и строит оборонительные сооружения в районе Новой Каховки, а от боев на Каховской ГЭС будет зависеть, насколько быстро ВСУ доберутся до Херсона. 

Разведчик подчеркнул, что освободить Херсон можно только в тяжелых боях.

"Когда туда придут украинские части, мы увидим такие же ожесточенные бои. Это центр региона, где проходили эти псевдореферендумы. Это такое важное место, что бои, которые будут проходить вокруг Херсона, будут тяжелыми и с большими потерями. Сложно предсказать, когда украинские войска смогут подойти к Херсону", — резюмировал он.

Читайте также: Наступление на Херсон. В США считают, что Украина "вполне" может отбить Крым — Telegraph

Дмитро Гриниченко
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война разведка эстония Херсонская область новая каховка наступление на Херсон
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