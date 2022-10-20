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Россия может оставить Херсон. Об этом говорит заявление Суровикина — разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 09:14
Россия может оставить Херсон. Об этом говорит заявление Суровикина — разведка Британии - Фото
Сергей Суровикин (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты могут отвести войска с правого берега Херсонской области — об этом говорит последнее заявление командующего войной РФ против Украины Сергея Суровикина. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики обратили внимание на заявление Суровикина от 18 октября, где он сообщил о том, что "в районе Херсона возникла сложная ситуация", а также "одобрил" планы гауляйтеров по депортации местного населения на территорию России. 

Британцы отмечают, что подобные заявления Суровикина как командующего войной, которые освещают негативные новости, весьма необычны. Они, вероятно, могут указывать на то, что в Кремле всерьез рассматривают возможность вывода войск на левый берег Днепра. 

Ключевой задачей любой операции по отводу войск и техники через широкую реку будет сохранение сил и средств в надлежащем состоянии. 

Поскольку все постоянные мосты серьезно повреждены, Россия, скорее всего, будет в значительной степени полагаться на временный баржевой мост, построенный недалеко от Херсона в последние дни, и на военные понтонные переправы, которые продолжают действовать в нескольких местах, констатировали в сводке.

Читайте также: Россия скрытно перемещает войска под Херсоном. У оккупантов проблемы с выплатами — Генштаб

Дмитро Гриниченко
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война Херсон временно оккупированные территории британская разведка сергей суровикин
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