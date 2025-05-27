РФ запускает ракеты и дроны по видоизмененной траектории, это усложняет работу ПВО – Игнат

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Российские ракеты "Искандер" и дроны "шахеды" уже долго летят по видоизмененной траектории, что затрудняет работу систем противовоздушной обороны Patroit. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Он отметил, что Patroit в автоматическом режиме сбивает баллистические и другие ракеты россиян во время атак. Для этого система должна вычислить точку встречи противоракеты с ракетой оккупантов, а россияне пытаются обойти эту систему.

"Длительное время наблюдается, что "Искандеры" – российские баллистические ракеты летят по несколько иной траектории, чем это было вначале полномасштабного вторжения. Таким образом, маневрируя и усложняя работу системы Patroit", – сообщил Игнат.

В дронах "шахед", начиная с осени 2022 года, враг также произвел множество изменений.

"Дорабатывают, меняют боевую часть и способы наведения, находят разные предметы и улучшают защиту этих ударных БпЛА от средств радиоэлектронной борьбы", – сообщил Игнат.