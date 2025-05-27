РФ запускает ракеты и дроны по видоизмененной траектории, это усложняет работу ПВО – Игнат
Российские ракеты "Искандер" и дроны "шахеды" уже долго летят по видоизмененной траектории, что затрудняет работу систем противовоздушной обороны Patroit. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
Он отметил, что Patroit в автоматическом режиме сбивает баллистические и другие ракеты россиян во время атак. Для этого система должна вычислить точку встречи противоракеты с ракетой оккупантов, а россияне пытаются обойти эту систему.
"Длительное время наблюдается, что "Искандеры" – российские баллистические ракеты летят по несколько иной траектории, чем это было вначале полномасштабного вторжения. Таким образом, маневрируя и усложняя работу системы Patroit", – сообщил Игнат.
В дронах "шахед", начиная с осени 2022 года, враг также произвел множество изменений.
"Дорабатывают, меняют боевую часть и способы наведения, находят разные предметы и улучшают защиту этих ударных БпЛА от средств радиоэлектронной борьбы", – сообщил Игнат.
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- 26 мая мэр Харькова сообщил, что Россия впервые атаковала город FPV-дроном с боевой частью на базе РПГ.
- По данным The Economist, российские "шахеды" руководствуются Telegram-ботами. В ЦПД заявили, что их сбивают.