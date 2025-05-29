Росія атакувала дронами кілька громад на Сумщині: загинув чоловік – фото
У ніч проти 29 травня Росія атакувала ударними дронами цивільні об’єкти у кількох громадах Сумщини. Унаслідок удару загинув цивільний, повідомив очільник Сумської військової адміністрації Олег Григоров.
Чоловік загинув унаслідок влучання у Білопільській громаді. Ще одна постраждала у важкому стані в лікарні. Також зруйновані житлові будинки.
У Верхньосироватській громаді російські окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру, а у Річківській – знищили приватний будинок.
Також Росія вдарила по території фермерського господарства у Недригайлівській громаді. Там загорілися склади з сільськогосподарською технікою.
- 17 травня о 06:17 Росія вдарила дроном "Ланцет" по автобусу з пасажирами біля Білопілля Сумської області. Внаслідок атаки загинули дев'ятеро осіб, ще сім – поранені.
- 20 травня Сумська обласна військова адміністрація повідомила, внаслідок чергової атаки з боку російських військ у Великописарівській громаді пошкоджені гідротехнічні споруди. Наразі підтоплення населених пунктів немає, ситуація перебуває під постійним контролем фахівців.