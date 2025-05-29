Росія атакувала дронами кілька громад на Сумщині: загинув чоловік – фото

Унаслідок обстрілу також є постраждала, зараз вона у важкому стані в лікарні

Наслідки обстрілу (Фото: facebook.com/hryhorov.sumska.ova)

У ніч проти 29 травня Росія атакувала ударними дронами цивільні об’єкти у кількох громадах Сумщини. Унаслідок удару загинув цивільний, повідомив очільник Сумської військової адміністрації Олег Григоров.

Чоловік загинув унаслідок влучання у Білопільській громаді. Ще одна постраждала у важкому стані в лікарні. Також зруйновані житлові будинки.

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Наслідки обстрілу (Фото: facebook.com/hryhorov.sumska.ova)

Наслідки обстрілу (Фото: facebook.com/hryhorov.sumska.ova)

У Верхньосироватській громаді російські окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру, а у Річківській – знищили приватний будинок.

Також Росія вдарила по території фермерського господарства у Недригайлівській громаді. Там загорілися склади з сільськогосподарською технікою.