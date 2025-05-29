Россия атаковала дронами несколько общин в Сумской области: погиб мужчина
Последствия обстрела (Фото: facebook.com/hryhorov.sumska.ova)

В ночь на 29 мая Россия атаковала ударными дронами гражданские объекты в нескольких общинах Сумской области. В результате удара погиб гражданский, сообщил глава Сумской военной администрации Олег Григоров.

Мужчина погиб в результате попадания в Белопольской общине. Еще одна пострадавшая в тяжелом состоянии в больнице. Также разрушены жилые дома.

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Наслідки обстрілу (Фото: facebook.com/hryhorov.sumska.ova)
Последствия обстрела (Фото: facebook.com/hryhorov.sumska.ova)
Наслідки обстрілу (Фото: facebook.com/hryhorov.sumska.ova)
Последствия обстрела (Фото: facebook.com/hryhorov.sumska.ova)

В Верхнесыворатской общине российские оккупанты повредили гражданскую инфраструктуру, а в Речковской – уничтожили частный дом.

Также Россия ударила по территории фермерского хозяйства в Недригайловской общине. Там загорелись склады с сельскохозяйственной техникой.

  • 17 мая в 06:17 Россия ударила дроном "Ланцет" по автобусу с пассажирами возле Белополья Сумской области. В результате атаки погибли девять человек, еще семь – ранены.
  • 20 мая Сумская областная военная администрация сообщила, что в результате очередной атаки со стороны российских войск в Великописаревской общине повреждены гидротехнические сооружения. Пока подтопления населенных пунктов нет, ситуация находится под постоянным контролем специалистов.
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