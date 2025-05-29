Россия атаковала дронами несколько общин в Сумской области: погиб мужчина
В ночь на 29 мая Россия атаковала ударными дронами гражданские объекты в нескольких общинах Сумской области. В результате удара погиб гражданский, сообщил глава Сумской военной администрации Олег Григоров.
Мужчина погиб в результате попадания в Белопольской общине. Еще одна пострадавшая в тяжелом состоянии в больнице. Также разрушены жилые дома.
В Верхнесыворатской общине российские оккупанты повредили гражданскую инфраструктуру, а в Речковской – уничтожили частный дом.
Также Россия ударила по территории фермерского хозяйства в Недригайловской общине. Там загорелись склады с сельскохозяйственной техникой.
- 17 мая в 06:17 Россия ударила дроном "Ланцет" по автобусу с пассажирами возле Белополья Сумской области. В результате атаки погибли девять человек, еще семь – ранены.
- 20 мая Сумская областная военная администрация сообщила, что в результате очередной атаки со стороны российских войск в Великописаревской общине повреждены гидротехнические сооружения. Пока подтопления населенных пунктов нет, ситуация находится под постоянным контролем специалистов.