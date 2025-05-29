Россия атаковала дронами несколько общин в Сумской области: погиб мужчина

В результате обстрела также есть пострадавшая, сейчас она в тяжелом состоянии в больнице

Последствия обстрела (Фото: facebook.com/hryhorov.sumska.ova)

В ночь на 29 мая Россия атаковала ударными дронами гражданские объекты в нескольких общинах Сумской области. В результате удара погиб гражданский, сообщил глава Сумской военной администрации Олег Григоров.

Мужчина погиб в результате попадания в Белопольской общине. Еще одна пострадавшая в тяжелом состоянии в больнице. Также разрушены жилые дома.

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Последствия обстрела (Фото: facebook.com/hryhorov.sumska.ova)

Последствия обстрела (Фото: facebook.com/hryhorov.sumska.ova)

В Верхнесыворатской общине российские оккупанты повредили гражданскую инфраструктуру, а в Речковской – уничтожили частный дом.

Также Россия ударила по территории фермерского хозяйства в Недригайловской общине. Там загорелись склады с сельскохозяйственной техникой.