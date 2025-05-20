Из-за российских обстрелов повреждены гидротехнические сооружения в Сумской области
Фото: Сумская ОВА/Telegram

В результате атаки российских оккупационных войск на Сумскую область были повреждены гидротехнические сооружения в Великописаревской общине. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

По данным ОВА, пока подтопленных населенных пунктов нет.

"Уровень воды стабилен, без подъема. Ситуация находится под постоянным контролем специалистов", – добавили там.

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров приказал Ахтырской районной военной администрации немедленно провести заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с участием представителей Регионального офиса водных ресурсов.

По итогам заседания угрозы для людей пока нет.

Читайте также
Президент Румынии подписал закон, разрешающий сбивать над страной российские дроны
обстрелсумская областьподтопление