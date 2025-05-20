Из-за российских обстрелов повреждены гидротехнические сооружения в Сумской области

По данным областной военной администрации, в настоящее время подтопленных пунктов нет

Фото: Сумская ОВА/Telegram

В результате атаки российских оккупационных войск на Сумскую область были повреждены гидротехнические сооружения в Великописаревской общине. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

По данным ОВА, пока подтопленных населенных пунктов нет.

"Уровень воды стабилен, без подъема. Ситуация находится под постоянным контролем специалистов", – добавили там.