Из-за российских обстрелов повреждены гидротехнические сооружения в Сумской области
В результате атаки российских оккупационных войск на Сумскую область были повреждены гидротехнические сооружения в Великописаревской общине. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.
По данным ОВА, пока подтопленных населенных пунктов нет.
"Уровень воды стабилен, без подъема. Ситуация находится под постоянным контролем специалистов", – добавили там.
Начальник Сумской ОВА Олег Григоров приказал Ахтырской районной военной администрации немедленно провести заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с участием представителей Регионального офиса водных ресурсов.
По итогам заседания угрозы для людей пока нет.
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